Coronavirus: Plusieurs pays européens suspendent le vaccin AstraZeneca après la mort d’une infirmière

Plusieurs pays européens ont de nouveau suspendu l’administration des vaccins anti-Covid d’AstraZeneca, quelques jours seulement après que d’autres pays du même continent ont commencé à le réautoriser pour les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le déferlement contre le vaccin d’AstraZeneca/Oxford continue de semer l’indécision chez la population mondiale. Après Danemark, suivi par l’Islande, jeudi, la Norvège a également annoncé la suspension de la vaccination avec AstraZeneca/Oxford.

« Nous faisons une pause en Norvège dans la vaccination avec AstraZeneca », a déclaré un haut responsable de l’Institut national de santé publique, Geir Bukholm, lors d’une conférence de presse. « Nous attendons des informations pour voir s’il y a un lien entre la vaccination et ce cas de caillots sanguins ».

Alors que les rapports et recherches scientifiques ont clairement prouvé son efficacité dans la prévention contre les formes les plus graves du coronavirus, depuis le décès d’une infirmière autrichienne de 49 ans à cause de « graves troubles de la coagulation » quelques jours après avoir reçu le vaccin.

Plusieurs pays ont annoncé la suspension de la vaccination avec le vaccin développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford par mesure de « précaution » depuis l’annonce du décès de l’infirmière autrichienne.

L’Estonie, la Lituanie, la Lettonie et le Luxembourg qui ont témoigné également des craintes liées à la formation de caillots sanguins avaient suivi la décision de l’Autriche en arrêtant la vaccination avec les doses reçues d’un même lot livré dans 17 pays.

Pour se défendre, AstraZeneca a avancé ses résultats validés en troisième phase, et publiés dans des revues scientifiques, et de son côté, le gouvernement britannique qui a effectué sa vaccination essentiellement avec ce vaccin ainsi que celui de Pfizer/BioNTech a défendu un vaccin « sûr et efficace ».

« Nous avons été clairs sur le fait que (le vaccin) est à la fois sûr et efficace », a déclaré un porte-parole du Premier ministre Boris Johnson à la presse. « Lorsque les gens sont invités à se présenter pour le recevoir, ils doivent le faire en toute confiance ».

Et d’ajouter « nous commençons à voir les résultats du programme de vaccination, nous observons une (réduction) du nombre de cas, de décès et d’hospitalisations dans tout le pays ».

Par ailleurs, une enquête préliminaire publiée mercredi par l’Agence européenne des médicaments (EMA) a souligné qu’il n’existait aucun lien entre le vaccin d’AstraZeneca et le décès survenu en Autriche.