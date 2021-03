Vaccination anti Covid: Le Monde met en avant la performance du Maroc

Le quotidien français « Le Monde » a mis en avant le « rythme impressionnant » auquel est menée la campagne de vaccination anti-covid19, au Maroc, depuis son lancement fin janvier dernier, et qui a permis jusqu’à présent de vacciner quelque 4,1 millions de personnes, dont 1,2 millions totalement (2 doses).

Sous l’intitulé « Covid-19: au Maroc, une campagne de vaccination menée tambour battant », Le Monde relève que « plus de 4 millions de Marocains sur 36 millions d’habitants ont déjà reçu au moins une dose de vaccin, soit l’équivalent de 11 % de la population, contre 6,4 % en France », alors que 1.224.959 ont bénéficié de la seconde injection.

Cette performance, poursuit la publication, a valu au Maroc les félicitations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui le considère parmi les dix premiers pays ayant réussi le défi de la vaccination contre le Covid-19.

Tout en soulignant que le Maroc est le pays qui a, jusqu’à présent, le plus vacciné en Afrique, Lo Monde rappelle que la vaccination, gratuite et non obligatoire, d’abord réservée aux personnels de santé de plus de 40 ans, aux autorités, aux enseignants de plus de 45 ans et aux personnes âgées de plus de 75 ans, a été étendue aux plus de 60 ans fin février.

Citant Dr Amina Aniba, qui supervise le centre de vaccination du quartier Bourgogne à Casablanca, le journal indique que « tout est informatisé, il suffit de fournir son numéro de carte d’identité et les rendez-vous sont envoyés par SMS. Nous, on s’occupe de vérifier l’état de santé des gens et on pique ».

Dans un décryptage de sa correspondante dans la capitale économique du Royaume, le Monde relève de même que « le système est bien huilé : des bénévoles du Croissant-Rouge s’occupent des détails administratifs, chacun est reçu par un médecin qui se charge d’écarter toute éventuelle contre-indication, puis une infirmière procède à l’injection. Tous sont ensuite gardés en observation durant quinze minutes ».

Il fait néanmoins observer que comme tous les autres pays, le Royaume doit faire face au risque de pénurie, alors même qu’il avait commencé très tôt à négocier des contrats avec plusieurs laboratoires, notamment en Chine.

Mais, écrit-il, Rabat s’est tourné vers d’autres fournisseurs et explore de nouvelles pistes d’approvisionnement en vue de continuer sur la même lancée et assurer le succès de sa campagne.