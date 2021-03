Le Mobile Film Festival Africa dévoile sa sélection officielle : 51 films de 23 pays 

Après 16 années d’existence, le Mobile Film Festival a dévoilé sa première sélection officielle panafricaine à l’occasion du Mobile Film Festival Africa.

A son lancement, le Mobile Film Festival avait pour objectif d’aller à la découverte des talentueux réalisateurs et réalisatrices d’Afrique, indiquent les initiateurs du Festival, qui estiment que le format unique, 1 Mobile – 1 Minute – 1 Film, « permet permet à la fois d’éliminer les contraintes économiques grâce au mobile, tout en créant une forte sélectivité dans sa contrainte scénaristique, grâce au format d’une minute ».

A l’occasion de l’appel à films qui a eu lieu entre mars et juillet 2020, des participations de l’ensemble du continent se sont présentés, ce qui a d’une part validé le projet d’édition panafricaine mais aussi démontré le dynamisme et la créativité des jeunes créateurs d’Afrique, ajoutent(ils, précisant avoir reçu au final, un total de 497 films de 38 pays.

Ayant fait le choix d’accompagner concrètement les lauréats au travers d’un programme de bourses d’aide à la création, les organisateurs ont arrêtés pour cette première édition du Mobile Film Festival Africa, des boursesde 18 500 € pour une aide à la production.

Ces bourses ont pour objectif de permettre aux lauréats de réaliser un film avec des moyens professionnels dans l’année qui suit. Ainsi, nous sommes à la fois une opportunité pour les réalisatrices et les réalisateurs mais aussi pour les producteurs du continent, qui pourront gérer les bourses et accompagner les lauréats avec de nouveaux financements.

Les lauréats de ces prix seront désignés par un éminent jury composé principalement de réalisateurs, représentant la diversité des cinémas d’Afrique, à savoir Blick Bassy, musicien camerounais, Hilda Dokubo, actrice nigériane, Obi Emelonye, réalisateur nigérian, Joël Karekezi, réalisateur rwandais et Ismahane Lahmar, réalisatrice et scénariste tunisienne.

Les films, accessibles via les différentes plateformes et réseaux sociaux, sont proposés avec des sous-titres en français, anglais et arabe. La remise des prix est prévue sur 3 journées, 23/24/25 mars à Tunis, comprenant également des masterclasses.