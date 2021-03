Revue de presse quotidienne de ce vendredi 12 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce vendredi 12 mars 2021

L’Opinion

• Pour le Royaume-Uni, le Maroc est une porte d’entrée vers l’Afrique. “La présence des banques anglaises au Maroc et notamment à Casablanca Finance City reste modeste bien qu’elle augmente un peu”, a souligné l’Ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin. “Le pôle financier de Casablanca est en constante expansion, et il est certain que les banques, fonds d’investissements britanniques et d’autres groupes financiers y voient des opportunités à saisir”, assure l’Ambassadeur, soulignant que ce nouveau hub financier va certainement leur permettre d’investir rapidement dans les pays africains. “Pour résumer, les banques britanniques pourraient investir dans quelques pays africains en passant par Casablanca Finance City”, a-t-il dit dans un entretien.

• Agadir : présentation de la perception finale du projet du Centre culturel et gastronomique. La présentation de la perception finale du projet du Centre culturel et gastronomique d’Agadir, a été au centre d’une rencontre tenue récemment sous la présidence le du Wali de la région de Souss-Massa, Gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji. Cette réunion tenue en présence notamment du président de la région, Brahim Hafidi, a été marquée par la présentation d’une maquette par l’ingénieure chargée de ce projet qui prévoit la mise en place d’un espace pour l’accueil de manifestations culturelles tous genres confondus. Parmi les projets culturels prévus, figurent la création d’une médiathèque et d’un centre des archives, la mise en place d’un réseau de lecture publique couvrant les différents quartiers de la ville, la construction d’un Centre Culturel au quartier Founty, la réhabilitation du Théâtre en plein air du Boulevard Mohammed V et la réalisation et l’équipement d’un Centre d’épanouissement culturel et artistique.

Le Matin

• En ouvrant un consulat général à Laâyoune, la Jordanie apporte un soutien de taille à l’initiative d’autonomie. La décision de la Jordanie d’ouvrir un consulat général à Laâyoune est l’expression d’un appui important au Maroc et un soutien de taille à l’initiative d’autonomie au Sahara sous souveraineté marocaine, écrit le site d’information chilien « El Periodista Online ». La décision jordanienne, annoncée en novembre dernier par le souverain hachémite Abdellah II, est la dernière en date d’une liste de pays qui ont exprimé leur appui à la souveraineté du Royaume sur son Sahara, ajoute la publication chilienne, qui rappelle dans ce sens la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur ce territoire et leur affirmation que l’initiative d’autonomie est la « seule solution à ce différend artificiel » autour du Sahara.

• Tribunal de commerce de Casablanca : lancement des paiements électroniques pour le recouvrement des créances. Le ministère de la justice a annoncé le lancement des paiements électroniques pour le recouvrement des créances au tribunal de commerce de Casablanca. Le lancement du paiement par voie de terminal de paiement électronique (TPE) a été donné lundi au tribunal de commerce de Casablanca, a indiqué le ministère de la justice dans un communiqué. Il s’agit du deuxième tribunal à mettre en place ce dispositif après le tribunal de commerce de Rabat. Ce processus s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des projets de transformation numérique du système judiciaire, permettant ainsi aux caisses des tribunaux l’utilisation des mécanismes de gestion modernes pour le recouvrement des diverses créances notamment les frais de justice, les amendes et les dépôts, a souligné la même source.

L’Economiste

• La première opération d’évaluation d’écoles et universités avance. L’Agence nationale d’évaluation et d’assurance qualité de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (Aneaq) partage le bilan d’étape de la toute première opération d’évaluation des établissements de l’enseignement supérieur, lancée en juin 2020. Cette première série couvre 12 établissements relevant des 12 universités publiques, et 5 d’universités en partenariat avec l’Etat. Concernant le premier groupe, 10 rapports d’autoévaluation ont été reçus par l’Agence qui a ensuite dépêché ses experts pour 9 visites de terrain. Quelque 7 rapports d’évaluation externe ont été produits. Au niveau du 2ème groupe, 3 rapports d’autoévaluation ont été transmis à l’Agence. Trois visites de terrain sont ainsi programmées pour ce mois de mars.

• Enquête sur les souks du tapis oriental. Les importateurs de tapis originaire de Jordanie, d’Egypte et de Chine font l’objet d’une enquête antidumping. Ils s’activent beaucoup dans les souks, d’après les investigations du journal. C’est la cas à “Derb Ghalef” et “Koria” à Casablanca, et de “Casa Barata” à Tanger. Ils sont commercialisés dans des “Souk Al Had” à Agadir. La majorité des tapis importés sont distribués à Tanger, Fès, Casablanca, Mohammedia, selon un négociant. Or, ces sociétés ne figurent pas sur la liste des importateurs communiquée par l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (Amith) au ministère de l’Industrie.

Libération

• Sahara marocain: la réaction « insensée » d’Alger trahit une rancœur prononcée. La réaction insensée de l’Algérie, qui va à l’encontre de la volonté de la communauté internationale au sujet de la question du Sahara marocain, engouffre encore plus Alger dans un état de rancœur et d’insouciance prononcées, écrit jeudi le quotidien arabophone +Al-Ittihad Al-Ichtiraki+. Dans un article intitulé « Le Maroc uni, éternel et prometteur…et le séparatisme caduc » de son auteur Talaâ Saoud Al-Atlassi, la publication relève que la résolution du Conseil de sécurité de l’Onu, adoptée en octobre dernier et qui consacre la démarche pacifique du Maroc, reflète une volonté internationale ferme de faire sortir le dossier de ce conflit artificiel de l’oubli pour le repositionner aux devants de la scène. Le journaliste et analyste fait remarquer, dans ce contexte, que la réaction insensée de l’Algérie vis-à-vis de la nouvelle situation a donné lieu à des rebondissements qui imposent de trouver une issue à ce conflit avant que l’étau de la rancœur et de l’insouciance ne se resserre davantage autour d’Alger.

• Marrakech-Safi : vers la création d’un Observatoire Régional de développement économique. Le Centre Régional d’Investissement de Marrakech-Safi (CRI MS) compte créer un Observatoire Régional de développement économique, qui regroupera l’ensemble des autorités compétentes et des représentations des opérateurs privés au niveau de cette partie du territoire national pour un pilotage partenarial. Cet Observatoire aura pour missions d’offrir une meilleure visibilité via la collecte régulière de données, réaliser des benchmarks nationaux ou internationaux, construire des tendances et des projections, créer un indice de compétitivité régionale et communiquer et célébrer la région, lit-on dans le rapport d’activité 2020 du CRI MS. L’une des déclinaisons attendues de cet observatoire est la mise en place d’un indice régional autour de l’investissement et de la compétitivité, explique le CRI-MS.

Al Bayane

• La Banque mondiale salue la « gestion exemplaire » de la campagne de vaccination au Maroc. Le vice-président pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à la Banque mondiale, Ferid Belhaj, a salué le Maroc pour sa « gestion exemplaire » de la campagne de vaccination en cours. Belhaj, qui s’est entretenu avec le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun, a souligné, à cette occasion, l’intérêt de la Banque mondiale de renforcer son soutien aux efforts de développement économique et social du Maroc, indique le ministère dans un communiqué. Pour sa part, Benchaâboun a rappelé les chantiers de grandes envergures qui sont en cours de mise en place par le gouvernement sous les Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, à savoir la relance de l’économie portée par le Fonds Mohammed VI pour l’investissement, la réforme du secteur public et la généralisation de la couverture sociale.

• L’Ambassade du Maroc rend hommage à la Première Dame du Brésil, Mme Michelle Bolsonaro. L’Ambassade du Maroc au Brésil a rendu hommage, à Brasilia, à la Première Dame du Brésil, Mme Michelle Bolsonaro pour l’œuvre caritative qu’elle promeut dans le cadre du Programme « Brasil, Patria Voluntaria » (Brésil, Patrie volontaire). A cette occasion, l’ambassadeur du Royaume à Brasilia, Nabil Adghoghi, a salué les liens de grande amitié et d’estime qui lient le Royaume et le pays sud-américain et a annoncé le soutien du Maroc à l’initiative de solidarité parrainée par Mme Bolsonaro en faveur des populations vulnérables touchées par le Covid-19. Le diplomate marocain a rendu hommage, dans une allocution, à l’engagement de la Première Dame pour la promotion des valeurs de citoyenneté et de solidarité.

Al Massae

• Le Parlement octroie de larges pouvoirs aux inspecteurs de l’Instance anticorruption. La commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants a adopté les articles d’un projet de loi se rapportant à la création l’Instance nationale de probité et de lutte contre la corruption. Selon ce projet, les inspecteurs de cette Instance ont le pouvoir d’entrer dans toutes les administrations, les établissements publics, les collectivités locales et les sièges des personnes de droit public, à l’exception des juridictions et des services relevant des administrations en charge de la défense nationale et de la sécurité intérieure et extérieure. Ces inspecteurs ont également le droit d’entrer dans les commerces professionnels des personnes physiques et morales, ainsi qu’aux sièges sociaux des personnes morales de droit privé, à condition qu’un ou plusieurs officiers de la police judiciaire participent aux investigations menées. La présence des inspecteurs étant obligatoire, le chef de l’Instance doit informer le procureur du Roi compétent.

• A cause de l’épidémie, les banques participatives se heurtent aux difficultés de refinancement. Les banques participatives, qui ont réussi à gérer d’une manière optimale cette période de crise liée au nouveau coronavirus, se retrouvent face à des difficultés de refinancement, lesquelles constituent un défi de taille risquant de devenir une tendance qui s’installe dans la durée. L’origine de ces difficultés est tout logiquement l’envolée des financements accordés aux clients au même moment où les dépôts à vue et d’investissement peinent augmentent à un rythme largement inférieur. A en croire les statistiques monétaires de Bank Al-Maghrib (BAM) au titre du mois de janvier 2021, l’encours des financements accordés par ces banques s’élève à 13,88 milliards de dirhams (MMDH), tandis que celui des comptes chèques et comptes courants se chiffre à près de 3,95 MMDH, dont environ 1 MMDH de dépôts d’investissement.

Akhbar Al Yaoum

• Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a publié un Code de déontologie judiciaire, entré en vigueur après sa publication au dernier Bulletin Officiel, qui comprend les valeurs, principes et règles que les magistrats du Royaume doivent respecter dans l’exercice de leurs fonctions et responsabilités judiciaires. Le Code insiste sur la nécessité pour le juge de garder à l’esprit que l’utilisation des réseaux sociaux doit se faire dans le respect des obligations éthiques contenues dans le code, et de faire montre d’un degré élevé de prudence lorsqu’il exprime son point de vue et ses positions sur les réseaux sociaux, qu’il dévoile son statut ou non, qu’elles soient liées aux affaires judiciaires, à sa vie privée ou à toute autre question. Il souligne également la nécessité pour le magistrat de se tenir à l’écart de tout ce qui nuit à la réputation du pouvoir judiciaire ou affecte l’indépendance, l’intégrité et l’impartialité du magistrat lorsqu’il utilise les réseaux sociaux.

Al Alam

• Le Maroc entre dans le cercle des pays pionniers dans la légalisation des opérations de financement collaboratif. Avec son entrée en vigueur, le Maroc entre dans le cercle des premiers ayant légalisé les opérations de financement collaboratif, ce qui permettra à chaque personne ou groupe de personnes physiques ou morales de présenter leurs projets sur une plateforme de financement collaboratif dans le but d’obtenir un financement. La nouvelle loi, publiée au Bulletin Officiel, réglemente l’activité de collecte de fonds à travers une plateforme internet dédiée à cet effet, au profit de projets à but lucratif ou non lucratif, dans la limite de 10 millions de dirhams par an, et 20 millions de dirhams au total. Le financement collaboratif est un mode de financement de projets par le public, qui permet de collecter des fonds auprès d’un large public. Il opère à travers des plateformes internet permettant la mise en relation directe et transparente entre les porteurs de projets et les contributeurs.

• Safi : Lancement des travaux de construction d’une nouvelle unité de conservation des poissons. Le tissu industriel de Safi sera renforcé par la construction d’une nouvelle unité de conserve de poissons, qui nécessitera un investissement global de 33 millions de dirhams. Cette unité, dont les travaux de construction ont été lancés mercredi, en présence notamment du Gouverneur de la province, Lahoucine Chaynane, des représentants du Centre régional d’investissement de Marrakech-Safi (CRI-MS), de la Délégation provinciale de la pêche, de l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA), de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS), de l’Association des Industries de Poisson de Safi et des élus locaux, sera destinée à la conserve de toutes les espèces de poissons, notamment les sardines et le thon.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, a affirmé que l’Etat supportera, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de loi relatif à la protection sociale, les droits d’affiliation des 11 millions de Ramedistes, appartenant aux catégories vulnérables et pauvres, pour une enveloppe annuelle d’environ 9 milliards de dirhams (MMDH), soit une augmentation annuelle de 7 milliards par rapport aux dépenses liées à l’achat de médicaments dans le cadre du système actuel de Ramed. Environ 4,2 MMDH ont été alloués à cet égard au titre de la loi de finances de 2021. La Chambre des conseillers a adopté mardi à l’unanimité, le projet de loi-cadre n°09.21 relatif à la protection sociale. Il vise principalement à protéger les catégories pauvres et vulnérables, ainsi que les familles à revenu limité contre les dangers relatifs à l’enfance, la maladie, la vieillesse et la perte d’emploi.

Bayane Al Yaoum

• L’usage du cannabis à des fins thérapeutiques aiderait dans beaucoup de maladies. L’usage du cannabis à des fins thérapeutiques aiderait dans beaucoup de maladies, a souligné, mercredi, Driss Moussaoui, professeur de psychiatrie, qualifiant d' »intenable » l’interdiction de cet usage.

L’ancien directeur du Centre psychiatrique universitaire Ibn Rochd a fait savoir que le cannabis contient beaucoup de substances « bienfaitrices », en particulier le le cannabidiol (CBD), susceptible d’aider un certain nombre de personnes souffrant par exemple de sclérose en plaques, d’épilepsie résistante à tout traitement ou encore dans des stades terminaux de cancer.

• Fnideq: Lancement effectif du programme de soutien des femmes en situation difficile. Le coup d’envoi effectif du troisième programme de soutien des femmes en situation difficile, qui s’adonnaient auparavant à la « contrebande » dans la préfecture de M’diq-Fnideq (2021-2022), a été donné mercredi à Fnideq. Lors d’une cérémonie tenue à la Maison de la Culture à Fnideq, quelque 28 filles et femmes qui se livraient auparavant à la « contrebande vivrière » ont reçu des chèques pour financer leurs propres projets, a indiqué un communiqué de l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN), notant que cette « initiative s’inscrit dans le cadre des efforts continus déployés au niveau de la préfecture M’diq-Fnideq pour parvenir au décollage économique au profit de la population locale ».

Rissalat Al Oumma

• La forte dynamique de développement socio-économique au Sahara marocain, un atout majeur pour la paix et la stabilité régionales. La forte dynamique de développement socio-économique que connaît le Sahara marocain constitue un atout majeur pour la paix et la stabilité régionales, a souligné mercredi à Genève l’expert et membre de l’ONG suisse « Promotion du Développement Économique et Social en développement durable », Noureddine Obbad. S’exprimant en vidéoconférence dans le cadre de la 46ème session du Conseil des droits de l’Homme, Obbad a fait observer que le Royaume, a entamé depuis plusieurs années un plan de développement économique et social dans les provinces du Sud, visant une intégration sociale, culturelle, économique et environnementale sans précédent.

• Sidi Slimane: Interpellation d’un infirmier retraité pour pratique illégale de la médecine. Les éléments de la police judiciaire exerçant au district provincial de Sûreté à Sidi Slimane ont interpellé, mercredi, un infirmier retraité soupçonné de pratiquer illégalement la profession de médecin et d’effectuer des opérations chirurgicales dans des conditions à même de mettre en danger la vie des gens. Les services de la police judiciaire de Sidi Slimane avaient entamé, mardi, les procédures de constatation d’un organe humain (jambe) en phase de décomposition, dans une zone déserte près du quartier « Ouled El Ghazi », avant que les recherches techniques et investigations sur le terrain n’aboutissent à l’identification du mis en cause, âgé de 65 ans, qui aurait amputé puis enterré la jambe d’un individu souffrant d’une maladie chronique, à l’intérieur de son domicile.

Assahra Al Maghribia

• Le Suriname annonce l’ouverture prochaine d’une ambassade à Rabat et d’un consulat à Dakhla. La République du Suriname a décidé d’ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat à Dakhla, en vue d’impulser les relations bilatérale et la coopération avec le Maroc, a annoncé, jeudi à Rabat, le ministre surinamais des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Coopération internationale, Albert Ramdin. Dans un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le chef de la diplomatie du Suriname a indiqué avoir examiné avec son homologue marocain les opportunités de développer les relations b2b entre les deux pays, en vue de renforcer les échanges bilatéraux dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

• L’ouverture, la tolérance et le dialogue, des valeurs cardinales du Maroc (Amrani). Le socle identitaire du Maroc repose sur les valeurs cardinales que sont l’ouverture, la tolérance, le dialogue et le respect des différences, a affirmé l’ambassadeur du Royaume en Afrique du Sud, Youssef Amrani. Dans un entretien accordé à l’Alliance française de Pretoria, à l’occasion de la Journée internationale de la francophonie célébrée le 20 Mars de chaque année, Amrani a d’emblée souligné que c’est toujours l’inclusion, celle des portes ouvertes et des mains tendues que le Maroc s’évertue à adopter dans l’ensemble de ses interactions soient elles sociale, religieuse, politique ou diplomatique.

Al Ahdath Al Maghribia

• Le chef de gouvernement Saad Dine El Otmani a affirmé que le Maroc a initié plusieurs projets ambitieux dans le domaine du développement socio-économique, qui visent notamment à généraliser la couverture sanitaire, les allocations familiales, la retraite et l’indemnité pour perte d’emploi. Ces projets représentent une véritable révolution sociale qui permettra au Maroc, dans les années à venir, de redresser plusieurs des déséquilibres actuels, a-t-il dit lors d’une rencontre avec la Directrice exécutive du programme des Nations unies pour les établissements humains ONU-Habitat, Maimunah Mohd Sharif, en visite au Maroc à l’occasion de l’ouverture d’un bureau de l’ONU-Habitat à Rabat et de la signature d’un programme pays ONU-Habitat 2020-2023.

• Afrique du Sud: l’ambassadeur marocain s’entretient avec le président intérimaire du Parlement panafricain. L’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani, a reçu, mercredi à la Résidence du Royaume à Pretoria, le nouveau président intérimaire du Parlement panafricain, le Zimbabwéen Fortune Charumbira et le Secrétaire général de la même institution, Vipya Harawa, qui effectueront jeudi une visite au Maroc pour assister aux travaux de la Confédération Africaine de Football (CAF). L’échange entre les deux parties a porté sur le devenir de l’institution parlementaire panafricaine à la lumière des changements majeurs intervenus dernièrement dans la configuration du leadership du Parlement pan africain, souligne l’ambassade.