Economie: Le Maroc perd en « liberté des échanges » et gagne en « liberté monétaire »

Le Maroc a été classé à la 81ème place de l’indice de liberté économique 2021 au niveau mondial. Il garde sa place par rapport à l’année précédente après avoir perdu en « liberté des échanges » et en ayant gagné en « liberté monétaire », selon un classement de la Fondation Heritage.

En 2021, avec un score de 63,3 points, le Maroc garde sa place de 81ème pays le plus libre au niveau économique, avant la Bosnie Herzégovine et après le Monténégro, indique la Fondation américaine Heritage dans son index pays concernant le Maroc.

La Fondation qui mène des recherches sur plusieurs thématiques notamment politiques et économiques, ajoute le Maroc a enregistré au cours de cette dernière année, une baisse de la liberté des échanges qui a été compensée par des améliorations de la liberté monétaire ainsi que d’autres scores.

Au niveau de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, le Royaume se voit accorder une meilleure place en figurant à la 9ème place sur un total de 14 pays. Dans le détail, les trois meilleures places sont accordées, respectivement, aux Emirats arabes unis avec un score de 76.9, à Israël (73.8), et au Qatar (72) qui font partie de la catégorie verte.

Le Maroc (catégorie jaune) devance la Tunisie avec 56.6 points (catégorie orange) et vient après le Kuweit qui cumule 64.1 points (catégorie jaune). Les deux mauvais élèves en matière de liberté économique dans la région, sont l’Algérie (49.7) et l’Iran (47.2) qui font partie de la catégorie rouge et sont classés à la 13ème et 14ème place.

Heritage note en outre que le Maroc obtient un « score global est supérieur aux moyennes régionales et mondiales », et même si les indicateurs sont au vert dans la plupart des catégories notamment en terme de santé fiscale, le Fondation accorde une note fléchissant en termes de fardeau fiscal (les impôts des contribuables) ajoutant que le taux d’imposition le plus élevé sur le revenu des particuliers est de 38% et le taux d’imposition le plus élevé des sociétés est de 31%, et une charge fiscale globale équivalant à 27,6% du revenu intérieur total.

« L’économie marocaine est restée modérément libre cette année », indique la fiche pays pour le Maroc, et indique qu’il existe trois domaines de l’Indice en particulier qui freinent une plus grande liberté économique.

Le premier frein mentionné est « la corruption, qui porte atteinte à l’intégrité du gouvernement », ensuite l’Index ajoute que le renforcement du système judiciaire permettrait de le rendre « plus fiable et transparent », enfin, en troisième lieu, il est recommandé de « remédier aux rigidités du marché du travail » ce qui améliorerait la productivité.

En termes de critiques formulées contre le Maroc et ce qui explique sa note au classement général, l’Index estime que « pouvoir judiciaire n’est pas indépendant et les tribunaux sont utilisés pour punir les opposants au gouvernement », il estime par ailleurs que « les juges manquent de formation sur la résolution des litiges commerciaux » et ajoute que les lois anticorruption ne sont pas appliquées de manière efficace.

L’Index note le Maroc positivement dans le cadre du respect de la « règle de loi », et cite à ce propos des amélioration au niveau des « droits de propriété », en « efficacité judiciaire » et en « intégrité gouvernementale » qui sont tous des éléments dans le vert.

Même chose concernant l’efficacité règlementaire qui obtient des score positifs en matière de liberté des affaires, de liberté du travail et de liberté monétaire. « La plateforme en ligne de traitement des permis de construire a été améliorée et il est désormais possible de demander et d’obtenir des certificats de conformité en ligne », indique la Fondation notant que le Maroc a également facilité l’électrification, ajoute le document.

En termes de liberté du marché, l’Index cite les huit accords commerciaux préférentiels que le Maroc a signé, et indique que « les investisseurs étrangers et nationaux sont généralement traités de la même manière en vertu de la loi » et que le secteur financier concurrentiel « continue de croître et offre une gamme d’options de financement ». Autre point positif enregistré, « la bourse ne restreint pas la participation étrangère »