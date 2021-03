Nouveau modèle de développement : L’Appel des 7 pour un Maroc nouveau

Sept institutions des plus renommées du Royaume ont appelé à « un dialogue national en vue de l’édification d’un Maroc nouveau ». Lancé par sept grandes structures nationales, l’Appel relève notamment que la » situation traversée dernièrement par notre pays a fortement impacté les citoyens Marocains dans leur vie quotidienne et les a interpellés sur leur devenir ».

En ce sens, les Fondations Abou Bakr El Kadiri, Abderrahim Bouabid, Allal El Fassi, Ali Yata, Mohammed Abed El Jabri, ainsi que les Centres Mohammed Bensaid Ait Ider et Mohammed Hassan Ouazzani, évoquent le projet du « nouveau modèle de développement » au Maroc, dont la publication est attendue prochainement, et qui selon eux « devrait contenir des orientations susceptibles d’engager les politiques publiques pour des décennies« .

C’est pourquoi ces institutions estiment dans leur appel « qu’un temps de discussion et de débat sur le contenu de ce projet doit être accordé au peuple marocain, toutes forces vives confondues, avant qu’il ne soit décliné en politiques publiques ».

L’organisation de ce dialogue marocain-marocain auquel a appelé le discours royal, poursuit la même source, « exige d’accorder suffisamment de temps aux échanges sur son contenu« .

En effet, dans son discours à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 3e année législative de la 10e législature, le 12 octobre 2018, le Roi Mohammed VI avait annoncé la décision de « confier à une commission ad hoc la responsabilité de collecter, d’agencer et de structurer les contributions et d’en élaborer les conclusions et ce, dans le cadre d’une vision à portées stratégique globale et intégrée ».

Cette commission, devra soumettre au Souverain, le « projet du nouveau modèle de développement, en spécifiant les objectifs fixés, les leviers de changement proposés et les mécanismes de mis en oeuvre retenus …« .

Partant de là, « l’Appel des 7 » avance que l’adoption d’un nouveau modèle de développement après la tenue d’un large débat national, ouvert à l’ensemble des composantes de la nation et à toutes les régions du pays, est susceptible de renforcer l’adhésion populaire au projet et de restaurer la confiance entre l’Etat et la société. Cette démarche assurera, selon la même source, les conditions du succès d’un projet qui fondera les bases d’un nouveau contrat social.

« Nos fondations et institutions s’engagent à participer activement à ce dialogue national dans la perspective de l’affirmation collective d’un patriotisme renouvelé qui nous permettra de relever, ensemble, les défis du présent et de l’avenir« , conclut le document parvenu à Hespress Fr et rédigé collectivement par les 7 institutions précitées.