Vaccin Johnson-Johnson : La livraison du Maroc ne se fera pas avant janvier 2022

Au début de cette semaine, le Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination a validé l’adoption des vaccins russe Spoutnik V et américain Johnson-Johnson, tous deux unidoses, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus.

Dans un premier temps, il convient de rappeler que le vaccin Johnson-Johnson a été autorisé fin février 2021 par l’agence américaine des médicaments (FDA), tandis que le feu vert de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a lui été délivré ce jeudi 11 mars. Le vaccin du laboratoire américain affiche ainsi une efficacité moins alléchante que ceux de Pfizer/BioNTech ou encore Moderna. Sur son site, le laboratoire indique une protection globale de 66%, 28 jours après la vaccination, suite à des essais cliniques réalisés sur près de 44.000 participants.

L’étude a ainsi été menée dans 8 pays et sur 3 continents. Les participants faisaient partie d’une population diversifiée et large, précise le laboratoire américain, dont 34% âgés de plus de 60 ans. Pour les effets indésirables, les chercheurs du laboratoire américain ont assuré ne pas en avoir relevé après l’injection du vaccin, si ce n’est « un peu de douleur au point d’injection, un peu de fatigue pour quelques-uns, rien du tout pour la grande majorité« , a assuré à la presse Mathai Mammen, directeur de la recherche et développement de Janssen, filiale du groupe Johnson-Johnson.

A priori, les résultats scientifiques avancés par le laboratoire américain restent encourageants, surtout que le vaccin protège également contre les nouveaux variants, notamment l’Anglais et le Brésilien, qui font ravage en Europe mais aussi aux USA. Pour le variant Sud-africain, les études ont montré que le vaccin n’était efficace qu’à 57% en Afrique du Sud, mais la protection contre les formes sévères de la maladie reste importante à savoir 81,7% en Afrique du Sud et 87,6% au Brésil.

Cela dit, et face à cette course mondiale au vaccin anti-covid, la question qui se pose est de savoir si le Maroc sera livré dans les délais, et pourra poursuivre sa campagne de vaccination qui prévoit la vaccination de 33 millions de sa population avant le Ramadan pour atteindre cette immunité collective souhaitée.

D’après une source bien informée qui s’est confiée à Hespress Fr, le Maroc ne pourra recevoir sa commande de Johnson-Johnson, si commande il y a, qu’en janvier 2022.

« La solution de Johnson and Johnson est très bonne, est envisageable. Ça serait génial de l’avoir, mais aussi très difficile. Pour une raison très simple, c’est que toute les doses ont été sécurisées par les USA. Les premiers millions de doses qui seront produits au départ, seront réservés aux Américains, puisque c’est leur pays qui a acheté le produit, l’a développé, fabriqué et commercialisé« , nous explique notre source.

Le seul pays qui pourra en profiter en premier, poursuit notre source, « est peut-être l’Afrique du Sud, puisqu’il y a des essais cliniques de très grande ampleur qui ont été faits là-bas, contre le variant Sud-africain, et il se peut que le pays bénéficie du vaccin dans quelques mois ».

En effet, l’Afrique du sud a été le premier pays à autoriser, dès la troisième semaine de février, le vaccin américain Johnson-Johnson, bien avant les USA ou encore le Canada, début mars.

Dans ce sens, notre source avance que « si nous observons en fin de compte la situation de Johnson-Johnson, les Américains sont très clairs. On ne discute pas avec le Maroc avant juin 2021. Et aucune livraison ne peut se faire avant janvier 2022« . Mais « pourquoi nous parlons au Maroc de Johnson-Johnson? ».

« Le choix du vaccin américain a été discuté lors du Benchmarking réalisé par le Maroc. Mais en fin de compte, les autorisations qui seront sérieusement discutées, sont celles où il y a une possibilité de se procurer un vaccin dans l’immédiat ou les semaines à venir. Le Maroc ne va pas demander une autorisation en urgence pour rien« , explique la source.

Pour conclure: « L’approche marocaine est d’ailleurs très claire. À chaque fois qu’il y a une opportunité d’avoir un vaccin, on essaie de se positionner en donnant les autorisations, en ouvrant les discussions, mais avec la possibilité d’avoir au plus vite des doses de vaccin« .