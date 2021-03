LdC : Le FC Barcelone sombre face au PSG, Liverpool assure sa qualification

L’histoire ne se répètera pas pour le FC Barcelone en Ligue des Champions. Bien loin d’une Remontada, Lionel Messi et ses coéquipiers ont raté le coche (1-1), face au Paris Saint-Germain, qui a pu compter sur un Keylor Navas phénoménal. De l’autre côté, Liverpool a fait le nécessaire face à Leipzig (2-0).

Cette soirée de Ligue des Champions a, une fois de plus, tenu toutes ses promesses, notamment grâce à la rencontre tant attendue entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Menés à l’aller 4 buts à 1, les Catalans n’ont pas pu faire mieux lors de ce match retour (1-1).

Et pourtant, les hommes de Koeman ont largement dominé la rencontre, notamment lors de la première période, avec de nombreuses tentatives non abouties.

Il aura suffit d’un but de Kylian Mbappé à la 30e minute sur penalty pour donner des sueurs froides à la partie espagnole. La réponse de Lionel Messi ne s’est pas fait attendre à la 37e minute, pour relancer le jeu et donner de l’espoir aux supporters catalans.

Cependant, les géants de Ligue 1 ont pu compter sur l’incroyable vivacité de Keylor Navas qui a prouvé une fois de plus qu’il était l’un des meilleurs gardiens au monde.

L’ancien du Real Madrid compte pas moins d’une vingtaine de parades ce soir, notamment de la part d’Ousmane Dembélé et a arrêté un penalty de la part de la star barcelonaise, Lionel Messi.

Keylor Navas est donc le meilleur gardien de l’histoire. #PSGFCB pic.twitter.com/cwhm0qLaQO — Feuille de Match (@Feuille2Match_) March 10, 2021

Le PSG file donc en quart de finale, pour la deuxième fois consécutive en Ligue des Champions et ferme définitivement la page d’une Remontada qui l’a hanté pendant plus de 4 ans.

Parallèlement, Liverpool a également décroché son ticket de qualification au prochain tour face au RB Leipzig. Après plus d’une heure sans buts, il n’aura fallu que quatre minutes pour les Reds pour mettre fin à la rencontre, une fois de plus grâce aux buteurs du match aller, Mohamed Salah (70′) et Sadio Mané (74).

Les Anglais rejoignent ainsi Dortmund, Porto et le PSG, les 4 premiers quart-de-finalistes de cette édition 2020/21, de la Ligue des Champions.