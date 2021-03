Deux tiers des jihadistes arrêtés en 2020 en Espagne sont Marocains

24 des 37 jihadistes, arrêtés en 2020, soit 62%, par les forces et organes de sécurité espagnoles étaient des citoyens de nationalité marocaine a indiqué l’Exécutif espagnol dans une réponse parlementaire aux questions de Vox sur la nationalité des terroristes arrêtés et des personnes qui se trouvaient en situation irrégulière sur le territoire espagnol et donc de Schengen.

«Parmi eux», ajoute l’exécutif, «quatre n’avaient aucun document leur permettant d’être ou de circuler sur le territoire Schengen», ou permettant de les identifier. Ces données dévoilées, il y a quelques jours, dateraient en fait du 22 février dernier et étaient contenues dans la réponse gouvernemental adressée à Vox, le parti dirigé par Santiago Abascal. Sur les 37 détenus pour “jihadisme“ présumé en Espagne, il est détaillé qu’ils étaient de cinq nationalités, 23 Marocains, six Espagnols, cinq Algériens, deux Syriens et un Egyptien.

Vox, parti d’extrême droite créé en décembre 2013 par d’anciens populistes du (PP) avait questionné par écrit le gouvernement espagnol dans le but de lier terrorisme et immigration, « l’utilisation possible par les jihadistes de flux d’immigration illégale pour accéder à notre pays » sur le nombre de ces derniers « infiltrés » parmi les réseaux migratoires sur les routes d’arrivée en Espagne. Le gouvernement a botté en touche répondant que c’étaient là, « des informations faisant l’objet d’une enquête judiciaire ou sur lesquelles pèse la réglementation spécifique du matériel classifié ». Rappelant que les enquêtes sur la forme d’accès au territoire national des détenus en situation irrégulière sont dans le secret sommaire », avait déclaré le gouvernement.

Une autre des questions de Vox au Parlement concerne une opération antiterroriste à Barcelone le 8 janvier avec l’arrestation de trois individus, dont le gouvernement dit de manière concise qu’ils étaient de nationalité algérienne – le parti de Santiago Abascal. Vox s’était trompé sur toute la ligne car il faisait allusion à des nationalités autres que celle avérée à savoir l’algérienne en prônant ce qu’il a appelé « l’utilisation possible par les jihadistes de flux d’immigration illégale pour accéder à notre pays« . En effet, le circuit emprunté par les terroristes avait pour provenance l’Algérie en bateau et un débarquement à Almeria avec une virée en voiture jusqu’à Barcelone.

La Haute Cour nationale (la Cour centrale n°6 de l’audience nationale espagnole) avait ordonné la détention des trois jihadistes pour leur appartenance présumée au groupe terroriste Daesh. L’un d’entre eux revenait de la zone de conflit syro-irakien. Les forces anti-terroristes enquêtent toujours pour savoir si cet Algérien de 28 ans de retour du Moyen Orient via l’Algérie prévoyait de s’attaquer à l’Europe et s’il avait profité des itinéraires d’introduction irrégulière d’immigrants par voie maritime. Depuis 2012, selon les données accumulées du ministère de l’Intérieur espagnol, jusqu’au 1er mars, les forces et organes de sécurité de l’État ont arrêté 412 personnes liées au terrorisme jihadiste en Espagne dans un total de 230 opérations.

Dans un entretien avec Reuters, le patron du Bureau central des investigations judiciaires (BCIJ), Haboub Cherkaoui, au début du mois, avait déclaré que ses services avaient contribué de par les renseignements fournis à arrêter des jihadistes ou à déjouer des attaques en France, en Belgique, en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Burkina Faso, au Sri Lanka et récemment aux Etats-Unis. «Notre succès dépend du partage continu des renseignements avec nos partenaires», avait-il en outre indiqué.

Dans ce même entretien, il était indiqué qu’au total, 1 645 Marocains avaient rejoint des groupes jihadistes en Syrie et en Irak, dont 745 sont morts dans des attentats suicides ou au combat. La plupart d’entre eux s’étaient battus pour l’Etat islamique. (EI) ou Daesh. « Parmi les survivants, 270 sont rentrés au Maroc et 137 ont été poursuivis », avait déclaré Cherkaoui, ajoutant que « 288 femmes et 391 mineurs se sont également rendus dans les zones de conflit, suivant leur principal pourvoyeur de revenus ». « La menace terroriste persiste tant qu’il y a des groupes qui recrutent et forment leurs partisans en ligne, y compris l’EI dans le Grand Sahara ». a-t-il déclaré à Reuters dans une interview. Depuis sa création en 2015, le BCIJ a démantelé des dizaines de cellules militantes et arrêté plus d’un millier de jihadistes présumés.