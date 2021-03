L’UNFPA et le CNMH s’allient pour le bien-être des jeunes et des femmes en situation d’handicap

Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et le Centre National Mohammed VI pour les Handicapés (CNMH), s’engagent au bien-être des jeunes et des femmes en situation d’handicap.

Luis Mora, Représentant de l’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population au Maroc et Dr. Khalid Benhassan, Directeur du Centre National Mohammed VI pour les Handicapés (CNMH) ont signé aujourd’hui à Rabat un plan de travail annuel pour la promotion du bien-être des femmes, des adolescents et des jeunes en situation de handicap.

UNFPA et CNMH s’engagent à assurer des services liés à la santé sexuelle et reproductive de qualité et des prestations de prévention, de dépistage et de prise en charge, à l’inclusion sociale avec participation active des jeunes et des adolescent(e)s en situation de handicap dans les processus de prise de décision les concernant, et à appuyer le plaidoyer auprès des décideurs et partenaires impliqués pour une meilleure coopération Sud-Sud.

Ce travail conjoint est appuyé à travers l’initiative « We Decide » ainsi que le Projet de Partenariat des Nations Unies pour les droits des personnes en situation de handicap (UNPRPD).

La collaboration consiste à investir dans le renforcement des compétentes des ressources humaines dans le domaine du handicap, développer des outils et conduire des actions d’information et de sensibilisation, y compris avec les médias, et mettre en œuvre des actions de réflexion et d’échange de bonnes pratiques aux niveaux régional et international avec les différents intervenant en matière de handicap.