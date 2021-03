ONU : Le Maroc désigné champion mondial en énergies renouvelables

En sa qualité de champion du monde sur la thématique « innovation, technologie et données », le Maroc mènera un plaidoyer mondial en faveur de la thématique innovation, technologie et données, et de mobiliser les pactes énergétiques nationaux.

Mustapha Bakkoury, Président de Masen a représenté le Maroc lors du lancement virtuel du Dialogue de Haut Niveau sur l’Energie, première rencontre mondiale sur l’énergie sous les auspices de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Une initiative qui vise à accélérer la réalisation de l’Objectif de Développement Durable 7, avec la garantit de l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes et à faciliter l’atteinte des objectifs climatiques de l’Accord de Paris.

En tant que champion mondial sur la thématique « innovation, technologie et données », le Maroc aura pour rôle de :

– Mener un plaidoyer mondial en faveur de la thématique innovation, technologie et données ;

– Mobiliser les pactes énergétiques nationaux, en présentant un ensemble d’actions concrètes pour atteindre l’objectif de développement durable n°7 et les objectifs climatiques de l’accord de Paris ;

– Mener des actions de sensibilisation pour promouvoir le Dialogue de Haut Niveau sur l’énergie ;

– Fournir des conseils stratégiques au groupe de travail technique.

Mustapha Bakkoury, Président de Masen, a déclaré que « la vision de Sa Majesté qui a façonné les réalisations du Royaume dans le domaine des énergies renouvelables, et qui a inspiré la dynamique internationale depuis la tenue de la COP22 à Marrakech, est couronnée par cette nouvelle marque de confiance des Nations Unis, désignant le Maroc comme champion mondial du dialogue onusien de haut niveau sur l’énergie. Cette mission stratégique permettra de continuer à plaider la cause des Objectifs de Développement Durable au niveau mondial, et d’accélérer son implémentation. ».

Outre cette sélection, Masen avait été lauréat, en 2016, du prestigieux prix environnemental des Nations Unies « prix des Champions de la Terre » dans la catégorie vision entrepreneuriale. Le Groupe est par ailleurs fortement impliqué dans le projet de Coalition, lancé par le Maroc et l’Ethiopie, pour l’Accès Durable à l’Energie au profit des populations vulnérables situés dans les Pays les Moins Avancés (PMA) et autres pays en développement (ODCs).

Une centaine de programmes d’énergies renouvelables sont en cours de développement au Maroc. Le pays abrite également plusieurs grands projets solaires, dont la centrale solaire de Ouarzazate.

Il y a quelques semaines, la directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Inger Andersen, a qualifié le Maroc d’exemplaire en matière d’énergies renouvelables.

Le responsable de l’ONU a fait ces remarques récemment lors d’une conférence de presse conjointe avec le Secrétaire général de l’ONU pour présenter le dernier rapport de l’ONU sur l’environnement.