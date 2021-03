Première visite de Netanyahu ce jeudi aux Emirats arabes unis

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, se rend demain jeudi aux Emirats arabes unis (EAU) dans un contexte de renforcement des liens avec les pays du Golfe, moins de deux semaines avant les élections législatives du 23 mars cruciales à sa survie politique, rapportent mercredi des médias israéliens.

Une source israélienne bien connectée à Abu Dhabi a confirmé que l’élection était une considération, mais les EAU ont décidé d’accueillir Netanyahu quelle que soit la date. Parlant d’une visite prévue aux Emirats Arabes Unis, Netanyahu avait déclaré le mois dernier : « Elle a une grande importance sécuritaire, nationale et internationale ». C’est la première visite officielle d’un Premier ministre israélien dans ce pays du Golfe ayant récemment normalisé ses relations (accords d’Abraham) avec l’Etat hébreu, ont rapporté ce mercredi 10 mars 2021 plusieurs médias israéliens. Selon ces derniers, qui citent des sources gouvernementales anonymes, Benjamin Netanyahu s’entretiendra jeudi avec le cheikh Mohammed ben Zayed al Nahyan, prince héritier d’Abou Dhabi, avant un retour le même jour en Israël. Le bureau du Premier ministre n’a ni confirmé ni infirmé ces informations. « Nous ne faisons pas de commentaire », a réagi un haut responsable du bureau de Netanyahu.

L’Etat hébreu et les Emirats arabes unis, faut-il le rappeler, avaient annoncé en août dernier un accord de paix négocié sous l’égide de l’ancien président américain Donald Trump censé conduire à une normalisation complète des relations diplomatiques entre ces deux pays du Moyen-Orient. Le Premier ministre avait reporté début février sa visite aux Emirats et à Bahreïn en raison des restrictions de voyage imposées pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Ces deux Etats arabes avaient signé en septembre dernier des accords de normalisation de leurs relations avec Israël négociés sous l’égide des Etats-Unis. Ces accords, les premiers du genre entre des pays du Golfe et Israël. Dans la foulée de ces accords, de nombreuses ententes commerciales ont été signées entre Israël et les Emirats arabes unis, qui ont depuis le 1er mars un ambassadeur pour l’Etat hébreu aux EAU.

Bizarrerie du déplacement du Premier ministre israélien aux Emirats, il doit intervenir le même jour que la visite attendue en Israël des chefs de gouvernement tchèque et hongrois. Andrej Babis et Viktor Orban doivent rencontrer Netanyahu pour parler de vaccins et de lutte contre le coronavirus, avait indiqué Prague mardi. Israël a administré une double injection recommandée du vaccin Pfizer/BioNTech à environ 43 % de ses neuf millions d’habitants, tandis que la République tchèque et la Hongrie peinent toujours à déployer le vaccin. Aussi est-il dit que le Premier ministre israélien devrait prendre un avion privé pour Abu Dhabi et participer lors d’une escapade rapide à des réunions organisées à l’aéroport., pendant plusieurs heures. Netanyahu partirait tôt jeudi matin et retournerait à temps pour une réunion vers 18 heures avec les Premiers ministres de la Hongrie et de la République tchèque.