Coronavirus/Maroc : 5 nouveaux décès dans la ville de Casablanca

Le bilan national de contamination au coronavirus fait état ce mercredi 10 mars à 18H, de 530 nouvelles guérisons, soit un total de 473.738 et 10 nouveaux décès, pour un total de 8.705.

S’agissant des décès, le Maroc connaît une légère baisse passant de 12 mardi à 10 ce mercredi, avec 8 régions épargnées. Quant au taux de létalité, il s’établit à 1,79%.

La région qui enregistre le nombre de décès le plus élevé ces dernières 24 heures est celle de Casablanca-Settat avec 5, tous concentrés à Casablanca.

2 nouveaux décès ont été constatés dans les régions de l’Oriental (1 à Oujda-Angad et 1 à Berkane), et de Souss-Massa (1 à Agadir et 1 à Berkane).

La dernière région à compter un nouveau décès est celle de Tanger-Tétouan-Al Hoceima à Al Hoceima.