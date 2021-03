La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

La Bourse de Casablanca a terminé mercredi en retrait, pâtissant de la mauvaise tenue notamment des secteurs « Sylviculture et Papier » et « Participation et promotion immobilières ».

Au terme d’une journée majoritairement dans le rouge, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a abandonné 0,10% à 11.353,95 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché 0,12% à 924,28 points.

Quant au Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, il a perdu 0,11% à 9.239,89 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 lâchait de son côté 0,14% à 10.427,58 points et le FTSE Morocco All-Liquid a diminué de 0,09% à 9.719,45 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est établi, quant à lui, à 857,17 points (-0,10%).

Sur le plan sectoriel, la cote a vu 10 indices finir en territoire négatif, 10 dans le vert, alors que 4 n’ont affiché aucune tendance.

Suite à la forte baisse du titre Med Paper, le secteur « Sylviculture et Papier » (-3,13%) a été en tête des perdants. Le secteur « Participation et promotion immobilières » a pour sa part limité ses pertes à -1,66%.

A la hausse, figurent les secteurs « Industrie pharmaceutique » (+1,76%), « Electricité » (+1,72%) et « Chimie » (+1,19%).

Le volume global des échanges de titres a enregistré 62,48 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à près de 587,61 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par SMI (+2,02% à 2.025 DH), Sothema (+1,98% à 2.528 DH), Taqa Morocco (+1,72% à 942,10 DH), Stroc Industrie (+1,62% à 17,53 DH) et Disway (+1,58% à 546,50 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Med Paper (-3,13% à 13,32 DH), Stokvis Nord Afrique (-2,12% à 11,56 DH), Minière Touissit (-2,10% à 1.635 DH), Zellidja S.A (-1,99% à 78,41 DH) et CIH (-1,92% à 255 DH).