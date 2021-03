M2M Group: Chute de 68 % du CA consolidé à fin 2020

Le chiffre d’affaires consolidé de M2M Group, spécialiste de la gestion des titres et des services électroniques sécurisés, s’est établi à fin décembre 2020, à 64 millions de dirhams (MDH), en sérieux repli de 68% par rapport à la même période de 2019.

Dans un communiqué sur ses indicateurs d’activité, le Groupe fait état d' »une baisse générée par un contexte défavorable combinant, d’une part, l’effet de la crise sanitaire et économique sur les activités de M2M Group et de sa filiale NAPS notamment pendant la période du confinement et, d’autre part, l’impact de la fin de la concession ASSIAQA Card relative au programme national des permis de conduire et des cartes grises électroniques, ayant pris fin au 31 Décembre 2019 après 12 ans de partenariat privé-public réussi ».

Le chiffre d’affaires social au T4-2020 s’est, quant à lui, établi à 13 MDH enregistrant ainsi un repli de 78 % par rapport à la même période de 2019.

Les investissements réalisés courant ce trimestre ont concerné uniquement des achats liés à l’infrastructure IT et aux outils de travail et de développement, poursuit le communiqué, notant que le Groupe maintient sa capacité financière solide sans recours à l’endettement.

Par ailleurs, aucune variation n’a été apportée au périmètre de consolidation au cours de cette période, conclut la même source.

Le Groupe fait également savoir que, dans ce contexte exceptionnel où la priorité a été donnée à la protection de la santé des collaborateurs et à la continuité de service, il a concentré ses capacités productives sur l’accélération de ses programmes d’innovation. Des avancées majeures ont été ainsi réalisées en capitalisant sur les synergies entre les différents métiers du Groupe ayant permis, d’une part, une industrialisation avancée des solutions MX de M2M Group et, d’autre part, le développement de nouvelles offres Emission et Acquisition de NAPS packagées pour faciliter l’adoption et l’usage des moyens de paiement dans un ensemble d’écosystèmes B2C et B2B.