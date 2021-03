Turquie : Younès Belhanda licencié par Galatasaray pour avoir critiqué le club

Younès Belhanda aurait dû tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de se prononcer. L’international marocain a été mis à la porte par Galatasaray après qu’il ait critiqué la gestion du club.

Clap de fin pour Younès Belhanda à Galatasaray. Auteur de plusieurs faux-pas au sein de la formation stambouliote, le Lion de l’Atlas a épuisé ses chances et se retrouve désormais sans club.

Le géant turque a annoncé ce mercredi, via un communiqué, qu’il ne collaborera plus avec le Marocain et que son contrat avait été « résilié de manière unilatérale ». Belhanda est accusé d’avoir « porté atteinte » au club, mais également avoir tenu des « propos relevant de l’insulte. »

Une décision qui intervient après la sortie médiatique musclée de l’ancien de l’OGC Nice. En effet, à la fin de la rencontre contre Sivasspor et le nul concédé (2-2), Belhanda n’avait pas hésité à critiquer les dirigeants du club à cause de l’état de la pelouse de la Türk Telekom Arena.

« Les dirigeants doivent trouver une solution. Même la pelouse de notre camp d’entraînement est en meilleur état. Au lieu d’être obsédés par Twitter et Instagram, ou de vous intéresser aux médias, occupez-vous du terrain », avait-il déclaré à la télévision turque.

Profesyonel Futbolcu Younes Belhanda’nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir pic.twitter.com/PfShTZtiuV — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 10, 2021

Des propos qui ne sont pas passés au près de la direction du club, qui a dû faire face à de nombreuses reprises au caractère cinglant du Marocain.

Belhanda était déjà sur la ligne de mire après plusieurs incidents. En février de l’année dernière, lors du derby électrique entre Galatasaray et Fenerbahçe (1-3) le milieu de terrain âgé de 31 ans a dérapé face aux provocations de ses adversaires, et a adressé une gifle à son adversaire Deniz Turuc provocant ainsi une bagarre générale.

L’année d’avant, en Ligue des Champions, c’est face au Real Madrid que le joueur a laissé explosé sa colère, en insultant violemment les supporters.

Et pourtant, Belhanda a été soutenu par son coach Fetih Tarim qui a décidé de lui raccordé sa confiance. Depuis, le principal concerné a été l’auteur de prestations solides, regagnant ainsi sa place de titulaire, à laquelle il doit dire adieu à jamais.

Rejoignant la puissance turque en 2017, Belhanda a aidé Galatasaray à remporter deux titres de Super Lig turque, une Coupe de Turquie et une Super Coupe de Turquie. Il a marqué 22 buts et effectué 26 passes décisives en 131 matchs pour Galatasaray.