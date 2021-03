Coronavirus: Boris Johnson dément le blocage d’exportations de vaccins

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a démenti mercredi les accusations de Charles Michel qui a parlé de blocage des exportations de vaccin contre le coronavirus. Londres a fermement protesté par voie diplomatique.

« Nous n’avons pas bloqué l’exportation du moindre vaccin contre le Covid-19 ou du moindre composant de vaccin », a déclaré le chef de l’exécutif devant le Parlement dénonçant les propos du président du Conseil européen Charles Michel.

« Cette pandémie nous a tous placés du même côté dans le combat pour la santé dans le monde. Nous nous opposons au nationalisme vaccinal sous toutes ses formes », a-t-il ajouté au moment où Charles Michel avait dénoncé des « interdictions d’exportation » de vaccins par les Etats-Unis et du Royaume-Uni dans une publication en ligne.

Londres avait aussitôt répliqué en convoquant l’ambassadrice adjointe de l’UE à Londres, Nicola Mannion et le chef de la diplomatie britannique a fait un écrit officiel adressé à Charles Michel pour lui signifier que « le gouvernement britannique n’a pas bloqué la moindre exportation de vaccin contre le Covid-19 ou de composant de vaccin », a indiqué le ministère britannique des Affaires étrangères.

Après son faux pax, le belge a aussitôt rectifié le tir sur Twitter en se disant « heureux » que la réaction britannique conduise à « plus de transparence et une augmentation des exportations, vers l’UE et des pays tiers », sans pour autant admettre son erreur.

Mais au moment où le Conseil européen avait critiqué les interdictions d’exportations de vaccins par Londres et Washington, c’est surtout l’Italie qui s’est fait remarquer pour avoir bloqué l’exportation de 250.000 doses du vaccin anti-Covid d’AstraZeneca et a même reçu le soutien de l’Union européenne qui a estimé qu’il s’agissait d’un cas exceptionnel.