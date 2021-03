Enseignement collégial: Projet d’un nouveau curriculum de la matière de la technologie

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Département de l’Education nationale, vient d’élaborer en langue française un projet d’un nouveau curriculum de la matière de la technologie pour l’enseignement collégial.

Préparé par un groupe spécialisé d’enseignants marocains de la technologie, ce projet pédagogique s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du portefeuille de projets stratégiques et des dispositions de la loi cadre n ° 51.17, relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, notamment le 8ème projet portant sur « Développement du modèle pédagogique » visant la réalisation des résultats escomptés de l’enseignement des matières scientifiques et techniques en langues étrangères, précise le ministère dans un communiqué.

Le projet, mis à la disposition des inspecteurs et professeurs de la technologie de toutes les régions du Royaume pour consultation et avis, peut être consulté sur le portail officiel du ministère www.men.gov.ma, conclut le communiqué.