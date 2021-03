Libye: Le gouvernement Dbeibah obtient la confiance, la transition lancée

Le gouvernement de transition en Libye, emmené par Abdelhamid Dbeibah a obtenu la confiance du Parlement, malgré plusieurs critiques formulées à l’égard de cet homme d’affaires. Le pays peut désormais se projeter vers des élections générales en décembre.

Le gouvernement d’Abdelhamid Dbeibah a réussi un tournant historique en Libye, pays ravagé par la guerre depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. En effet, mercredi, l’exécutif a été validé par le Parlement au moment où le précédent gouvernement d’union nationale lez GNA n’avait pas obtenu la confiance malgré un large consensus international.

Voulu comme « représentatif de tous les Libyens » et composé de deux vice-Premiers ministres, de 26 ministres et 6 ministres d’Etat – dont deux ministères régaliens, celui des Affaires étrangères et de la Justice, seront dirigés par des femmes, une première dans le pays- ce nouveau gouvernement aura pour mission de mener le pays vers des élections générales prévues le 24 décembre. Il sera donc chargé d’organiser la transition politique dans le pays en suivant les directives du processus parrainé par l’ONU.

Alors que les négociations pouvaient durer jusqu’à la fin du mois, le parlementaires libyens réunis à Syrte, à mi-chemin entre les régions rivales de l’Est et de l’Ouest, ont fait le choix d’activer le processus et en deux jours le vote a été fait. Ainsi, le nouveau gouvernement libyen a été investi par 121 voix des 132 députés présents, soit l’écrasante majorité.

« Je vous remercie pour votre confiance », a réagi le nouveau chef du gouvernement de 61 ans qui avait été désigné Premier ministre le 5 février par des responsables libyens de tous bords politiques réunis à Genève sous l’égide de l’ONU, en même temps qu’un Conseil présidentiel de trois membres. « Ce sera le gouvernement de tous les Libyens », a-t-il promis.