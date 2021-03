Revue de presse quotidienne de ce jeudi 11 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi 11 mars 2021

L’Opinion

• Vaccination anti-Covid : le Maroc se prépare au programme COVAX. Le Royaume est parmi les pays bénéficiaires du programme COVAX de l’OMS, bien qu’il soit capable de gérer sa campagne de vaccination de façon remarquablement autonome. Plus de 1,8 million de doses d’AstraZeneca pourraient être acheminées vers le Royaume d’ici la fin du premier semestre de l’année courante, selon le calendrier de l’OMS. Ces doses seraient livrées par le laboratoire pharmaceutique sud-coréen SK Bio. La Direction des Médicaments et de la Pharmacie envisage de donner une autorisation d’utilisation d’urgence à ce laboratoire, indispensable pour bénéficier du programme onusien.

• Tanger : enquête à l’encontre d’un brigadier soupçonné de vol et d’abus de confiance. La brigade de la police judiciaire relevant du district de Béni Makada, préfecture de police de Tanger, a ouvert, mardi, une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent au sujet des actes criminels reprochés à un brigadier de police exerçant au sein du corps urbain, soupçonné de vol et d’abus de confiance. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que, selon les données préliminaires de l’enquête, le fonctionnaire de la police est soupçonné de s’être emparé d’une somme d’argent placée dans un coffre où sont conservés les effets d’un gardé à vue dans le cadre d’une affaire correctionnelle.

Le Matin

• Souss-Massa : le Plan d’Accélération Industrielle réalise des résultats « très satisfaisants ». La déclinaison régionale du Plan d’Accélération Industrielle (PAI) pour la Région Souss-Massa, lancée par SM le Roi Mohammed VI, enregistre des résultats « très satisfaisants », s’est félicité à Agadir, le ministre de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. « Aujourd’hui, la majorité des projets programmés sont en phase finale d’ouverture ou de réalisation », a déclaré à la MAP, Elalamy à l’occasion d’une visite pour faire le point sur l’état d’avancement du PAI. Et d’ajouter que « les projets ont bien avancé et la banque de substitution Agadir a capté 30 chantiers », faisant part de sa satisfaction des réalisations accomplies. « Grâce à la dynamique lancée par SM le Roi et qui a donné des résultats très intéressants, les opérateurs du Maroc et de l’étranger ont renoué avec l’investissement dans la région et considèrent Souss-Massa comme une destination importante et fondamentale », a-t-il souligné.

• Adoption du projet de loi organique relatif à la nomination aux fonctions supérieures. La Chambre des conseillers a adopté en séance plénière, à l’unanimité, le projet de loi organique N°08.21 modifiant et complétant la loi organique N°02.12 relative à la nomination aux fonctions supérieures, en application des articles 49 et 92 de la Constitution. Ce texte vise à modifier et à compléter la liste des établissements et des entreprises publics énoncés dans les annexes n°1 et n°2 jointes à la loi organique N°02.12, à travers notamment l’introduction du Fonds d’investissement Mohammed VI dans la liste des entreprises publiques stratégiques, dont la nomination de responsables fait l’objet de délibérations en Conseil des ministres. Il s’agit aussi de modifier l’appellation de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des agents d’autorité du ministère de l’Intérieur, par « Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des agents d’autorité et des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur ».

L’Economiste

• Carburants : dépôts “clandestins”, dites-vous? “ Les dépôts de carburants clandestins constituent une véritable bombe à retardement qui risque d’exploser à tout moment!”. Les propriétaires et gérants de stations-service n’hésitent pas à mettre en garde les pouvoirs publics contre la situation des locaux clandestins, utilisés par les opérateurs du circuit informel pour stocker les carburants. “Le marché noir des produits pétroliers au Maroc représente un chiffre d’affaires important, réalisé, en dehors de tout cadre légal, sans aucun contrôle, avec une marge dépassant celle des stations service. Cette concurrence déloyale pénalise les professionnels”, affirme Fadwa Ahmar Legroun, directrice générale de la Fédération nationale des propriétaires, commerçants et gérants des stations-service. Fédération, qui vient de tenir une nouvelle réunion pour discuter, entre autres, de la question du circuit parallèle.

• Collège : l’enseignement de la technologie passe en français. Le ministère de l’Éducation nationale avance dans son projet de réforme visant l’enseignement des matières scientifiques et techniques en langues étrangères. Un curriculum en langue française vient d’être élaboré pour le cours de technologie dispensé en 2è et 3è année du collège. Il est “inspiré des évolutions internationales dans le domaine”. Le document sera bientôt soumis pour avis à des inspecteurs pédagogiques et enseignants de technologie. La matière sera ainsi exclusivement enseignée en langue française.

Libération

• En pleine pandémie, Béni Mellal-Khénifra attire 10 MMDH d’investissements. La région Béni Mellal-Khénifra a réussi, en pleine pandémie du nouveau Coronavirus, à attirer des investissements d’une valeur de 10 milliards de dirhams, a affirmé, le Directeur général du Centre régional d’investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Amine Bekkali. »La Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) a validé en 2020 un total de 133 projets d’un investissement global de 10 MMDH », a indiqué le DG du CRI Béni Mellal-Khénifra dans une interview à la MAP. La CRUI a examiné 208 dossiers d’investissement, principalement en visio-conférence compte tenu de la crise sanitaire, et en a approuvé 133, soit une augmentation de 68% par rapport à l’année 2019, a précisé M. Bekkali, notant que ces projets permettront de mobiliser 10 MMDH et créer à terme plus de 5.600 emplois directs permanents.

• Immorente Invest: un business Model résilient face à la crise sanitaire. Immorente Invest a réalisé, au titre de l’année écoulée qui a été marquée par la crise sanitaire, des performances positives tout en accompagnant ses locataires en difficulté, indique la foncière. En effet, 2,3% des loyers soit 1,2 millions de dirhams (MDH) ont été accordés sous forme de gratuité pour les locataires les plus touchés par la crise sanitaire, précise Immorente Invest dans un communiqué sur ses résultats 2020, faisant état des loyers nets en croissance de 3% par rapport à 2019. Le résultat analytique, représentant la capacité distributive de la société, s’est, quant à lui, élevé à 40,5 MDH en 2020, en croissance de 22% par rapport à l’année précédente, tiré par la croissance des loyers et par la cession de l’actif Rodia, réalisée avec une plus-value de 13,6 MDH et un TRI (taux de rentabilité interne) de 13,7%.

Al Bayane

• Industrie de chaussures de chasse, de pêche et d’agriculture: signature d’une convention collective. Une convention collective a été signée, mardi à Casablanca, entre l’Union marocaine du travail (UMT) et la société Caoutchoutière des Zenatas, spécialisée dans l’industrie de chaussures de chasse, de pêche et d’agriculture. Cette convention a été signée par le secrétaire général régional de l’UMT, Ahmed Bahnis, le secrétaire du bureau syndical de la société, Said Maataoui, et le directeur de Caoutchoutière des Zenatas, Abdelaziz Chiger, en présence notamment du ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz, et du secrétaire général de l’UMT, Miloudi Moukharik. La convention, d’une durée de 3 ans renouvelable, garantit une série de droits au profit des salariés, outre des acquis matériels et sociaux, à leur tête la stabilité au travail et la création de davantage d’opportunités d’emplois dans une conjoncture économique difficile.

• Le dirham s’apprécie de 0,51% face à l’euro du 25 février au 03 mars. Le dirham s’est apprécié de 0,51% par rapport à l’euro et s’est déprécié de 0,13% vis-à-vis du dollar américain, durant la période allant du 25 février au 03 mars, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires. Au 26 février dernier, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi à 308,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,1% d’une semaine à l’autre et de 24,7% en glissement annuel, précise la même source.

Al Massae

• Utilisation des réseaux sociaux: des conditions strictes pour les magistrats. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a fixé des conditions très strictes encadrant l’accès des magistrats et leur utilisation des médias sociaux, par le biais d’un code de déontologie entré en vigueur après sa publication au Bulletin officiel. Ce Code intervient dans un contexte marqué par une escalade et des désaccords entre le Conseil et le Club des magistrats, sur fond de messages révélant les lacunes du système judiciaire. Certains magistrats ont même été convoqués à un conseil de discipline à cause de leurs messages, ce qui justifie la mise en place d’un code de déontologie judiciaire, qui exige du magistrat de faire preuve de réserve sur les réseaux sociaux.

• Benguérir : Distribution d’équipements en soutien à des AGR au profit d’anciennes détenues. La Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, a procédé lundi à Benguérir, chef- lieu de la province de Rehamna, à la distribution d’équipements en soutien à des activités génératrices de revenus (AGR), au profit de 10 anciennes femmes détenues dans des établissements pénitentiaires, ayant bénéficié de la 5ème édition du programme « Moussalaha » (Réconciliation). D’un coût global de 347.600 DH, ces équipements ont été remis aux bénéficiaires, issues de la région Rabat-Salé-Kénitra (5 anciennes détenues), de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (01 bénéficiaire), de la région Fès-Meknès (02 bénéficiaires), de la région Drâa-Tafilalet (01 bénéficiaire) et de la région Guelmim-Oued Noun (01 bénéficiaire).

Akhbar Al Yaoum

• Chambre des Conseillers: Adoption de la loi-cadre sur la protection sociale. La Chambre des conseillers a adopté en séance plénière, mardi, le projet de loi-cadre n°09.21 relatif à la protection sociale. Ce texte, élaboré en application des Hautes Orientations Royales, représente une révolution sociale qui marquera un tournant décisif dans la réforme du système de la protection sociale au Maroc, dans la perspective d’élargir son impact direct sur les citoyens, a affirmé le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun. Il vise principalement à protéger les catégories pauvres et vulnérables, ainsi que les familles à revenu limité contre les dangers relatifs à l’enfance, la maladie, la vieillesse et la perte d’emploi, a-t-il précisé.

• Visa et le Centre Monétique Interbancaire ont annoncé une augmentation de la limite de vérification de la carte à 600 DH au Maroc, ce qui permettra aux consommateurs, pour des achats plus importants, un paiement sans contact à l’aide de leur carte, téléphone portable ou appareil portable. Visa et CMI travaillent en collaboration avec les banques locales et les partenaires de l’industrie des services financiers pour mettre en œuvre cette nouvelle limite sans code PIN, qui représente une augmentation de 50% par rapport au montant actuel (400 DH). « Lorsque les consommateurs effectuent un paiement sans contact, ils y recherchent la fluidité de l’expérience, la rapidité et la sécurité, et nous savons qu’ils/elles veulent, maintenant plus que jamais, utiliser le sans contact pour faire des achats dans ce qui est devenu une nouvelle norme dans la façon dont les consommateurs paient », a déclaré Sami Romdhane, Directeur Général de Visa pour la région du Maghreb.

Bayane Al Yaoum

• Le CNDH appelle à davantage de mesures dissuasives pour empêcher l’implication des enfants dans les conflits. La présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Amina Bouayach, a appelé la communauté internationale à prendre davantage de mesures dissuasives visant à empêcher l’implication des enfants et l’exploitation de leurs vulnérabilités dans les conflits par des entités étatiques et non étatiques. « Nous appelons la communauté internationale à prendre davantage de mesures dissuasives visant à interdire l’enrôlement des enfants et l’exploitation de leurs vulnérabilités dans les conflits par des entités étatiques et non étatiques », a plaidé Mme Bouayach lors du dialogue interactif organisé mardi à distance avec la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, dans le cadre de la 46ème session du Conseil des droits de l’homme, organisée du 22 février au 23 mars 2021 à Genève.

• Les prochaines élections, une étape importante dans la vie démocratique au Maroc (Laftit). Les prochaines élections constituent une étape importante dans la vie démocratique nationale, a indiqué mardi à Rabat, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit. Présentant les projets de loi organiques relatifs au processus électoral devant la commission de l’intérieur, des collectivités territoriales et des infrastructures à la Chambre des conseillers, Laftit a affirmé que ce dispositif s’inscrit dans la préparation des prochaines élections générales sur la base d’une approche nouvelle visant le développement des institutions élues et l’instauration d’un cadre général adéquat pour cette étape importante de la vie démocratique nationale.

Al Alam

• Les fraises, les framboises ou encore les myrtilles. Ces fruits rouges marocains connus pour leur qualité nutritionnelle, se font une place privilégiée dans les marchés étrangers très exigeants. Principalement destinée à l’exportation, la production des fruits rouges ne connaît pas la crise, justement, parce qu’en plus des conditions édapho-climatiques favorables, les agriculteurs ont diversifié leurs techniques et leurs moyens en vue d’optimiser l’irrigation en quête d’une moisson généreuse. La région de Rabat-Salé-Kénitra occupe la première place au niveau national avec une superficie de 4360 hectares de fruits rouges, dont 2400 hectares de culture de fraises, 1200 hectares de myrtilles, 700 hectares de framboises et 60 hectares d’autres types, a indiqué, à la chaîne d’information de la MAP (M24), le chef d’arrondissement du développement agricole Sidi Allal Tazi, relevant de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb (ORMVAG), Mustapha Ait Bella.

• Casablanca: les professionnels des hammams menacent de manifester. Les professionnels du secteur des hammams et des douches publiques de la ville de Casablanca, affiliés à l’Union générale des entreprises et des professions, entendent observer jour et nuit un sit-in ouvert avec leurs familles, à partir du mercredi 17 mars , devant le siège de la région de Casablanca-Settat, au cas où le gouvernement et les autorités ne répondraient pas à leurs revendications. Ils réclament la réouverture des hammams et des douches pour exercer leurs activités, à l’instar des autres villes du Royaume. Les professionnels du secteur ont menacé d’escalade contre la politique gouvernementale, lors d’un rassemblement d’avertissement organisé au siège central de l’Union générale des entreprises et des professions à Casablanca.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Le Maroc approuve l’utilisation du vaccin anti-Covid russe Spoutnik V. Le Comité national technique de vaccination du Maroc a annoncé avoir donné son feu vert à l’utilisation des vaccins russe Spoutnik V et américain Johnson & Johnson dans le pays, a annoncé mardi à Sputnik, Saïd Afif, membre du Comité national technique et scientifique consultatif de vaccination. Selon Saïd Afif, le Comité a autorisé d’utiliser ces deux vaccins parce qu’ils sont efficaces et faciles à stocker.

• Un ancien président brésilien souligne l’importance de la reconnaissance de la marocanité du Sahara pour une solution durable. L’ancien président brésilien, Fernando Collor De Mello, a souligné, dans une lettre adressée récemment au président des États-Unis, Joe Biden, l’importance de la décision américaine de reconnaitre la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara en vue d’une solution durable à ce conflit artificiel. « Je voudrais exprimer à Votre Excellence ma satisfaction après la récente décision des États-Unis de reconnaître la pleine souveraineté du Maroc sur le Sahara », écrit l’actuel sénateur (Parti républicain de l’ordre social, Alagoas), notant que cette décision a été prise à un moment d’une grande importance, car « le processus politique visant à résoudre ce différend régional exige une nouvelle dynamique capable d’éviter la persistance de l’impasse et des actes de déstabilisation fréquemment commis par les milices armées ».

Assahra Al Maghribia

• Maroc/BEI: plus de 600 millions d’euros de financements mobilisés en 2020. La Banque Européenne d’Investissement (BEI) a mobilisé un total de 617 millions d’euros de financements (près de 6,7 milliards de dirhams) en faveur du Maroc en 2020, soit un doublement de l’activité par rapport à 2019, avec des décaissements accélérés, a indiqué, mardi, Anna Barone, représentante de la BEI au Maroc. La Banque s’est fortement mobilisée dans le cadre de l’initiative Team Europe afin de fournir un soutien urgent et rapide au Royaume dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19, a-t-elle souligné lors d’un webinaire sur le bilan du groupe BEI au Maroc au cours de l’année 2020 marquée par le déclenchement de la crise sanitaire.

• Le Maroc, un grand espoir pour réussir le développement de l’Afrique. Le président du Conseil des gouverneur du Kenya (CoG) et gouverneur du comté d’Embu, Martin Nyaga Wambora, a souligné, mardi à Nairobi, que tout le monde voit en le Maroc « un grand espoir pour réussir le développement de l’Afrique ». Lors d’une entrevue avec l’ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar Ghambou, le président du CoG, qui est la deuxième institution kényane après le Parlement, a mis en évidence la coopération Sud-Sud, initiée et prônée par SM le Roi Mohammed VI. Wambora a exprimé le vœu de son pays de bénéficier de la riche expérience marocaine en matière de décentralisation et de déconcentration.

Rissalat Al Oumma

• La commission de la Justice, de la législation et des droits de l’Homme à la Chambre des représentants a adopté le projet de loi 46.19 relatif à l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption (INPPLC). Ce projet de loi, qui a été approuvé par la majorité et les groupes d’opposition, adopte un concept élargi de la corruption, en disposant que la corruption comprend les infractions énoncées dans le code pénal ainsi que celles prévues par une législation spéciale. Le concept de la corruption inclut également toutes les infractions administratives et financières prévues dans l’article 36 de la Constitution, selon ce texte.

• Droit d’accès à l’information : Convention de partenariat et de coopération entre la CDAI et le CCEM. La Commission du droit d’accès à l’information (CDAI) et le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCEM) ont signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat et de coopération, relative à la mise en œuvre de la loi 31.13 sur le droit d’accès à l’information entrée en vigueur le 12 mars 2020. Les deux parties s’engagent en vertu de cette convention, paraphée par le président de la CDAI, Omar Seghrouchni et le président de la CCEM, Driss El Yazami, à travailler en commun pour accompagner le Conseil dans le processus de mise en place, conformément à la loi, d’un système intégré et proactif d’accès à l’information et de répondre aux demandes d’informations émanant des citoyens en matière d’informations.

Al Ahdath Al Maghribia

• Le PPS appelle à une nouvelle génération de droits des femmes. Le PPS a appelé à une nouvelle génération de droits humains pour les femmes à l’occasion de la Journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année. Dans un communiqué rendu public à l’issue de sa réunion, le Bureau politique du PPS a souligné que le combat pour la reconnaissance des droits des femmes fait partie intégrante de la lutte pour une société de liberté, de démocratie, de modernité et de justice sociale. Il considère également que le chemin de la lutte est encore long et difficile pour la reconnaissance entière, aux niveaux juridique et effectif, des droits économiques, sociaux, politiques, culturels et environnementaux de la femme marocaine. Tout en soulignant que nonobstant la pertinence, la qualité et l’importance des lois, l’édification institutionnelle et démocratique au Maroc requiert un souffle nouveau pour rétablir la confiance et la crédibilité, afin de garantir une large participation, estime le PPS.

• La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a annoncé la signature d’un contrat de financement, de 85 millions d’euros avec la Banque européenne d’investissement (BEI), dans le cadre du mandat de prêt extérieur (ELM) de l’Union européenne pour la période 2021-2027. Ce financement contribuera à améliorer la fluidité du trafic à travers la digitalisation des systèmes de paiement et l’installation de systèmes de télépéage, indique un communiqué d’ADM. Cette opération prévoit également la mise en place d’un système de suivi et de gestion du trafic qui donnera accès en temps réel aux conditions de circulation sur l’ensemble du réseau autoroutier.