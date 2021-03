Coronavirus: En Algérie, la campagne de vaccination entre retard et opacité

La campagne de vaccination en Algérie a pris beaucoup de retard et continue de créer la panique dans les milieux scientifiques, d’autant plus que l’opacité et les versions contradictoires qui entourent ce processus n’aident pas à y voir plus clair. Deux millions de doses de vaccin chinois devraient arriver ces prochaines heures, ont indiqué des sources informées à Hespress FR.

L’Algérie fait partie des pays prioritaires de la liste établie par le dispositif Covax, mis en place par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et doit recevoir plus de 2 millions de doses du vaccin AstraZeneca, mais pour l’instant, aucune dose n’a été reçue.

A la mi-février, le ministre algérien de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a affirmé que le pays allait recevoir déjà « 700.000 à 800.000 » doses de vaccins anti coronavirus dans le cadre du groupe Covax et noté que cette livraison devrait se faire pour la fin de février. Pourtant, selon l’OMS, ces doses ne devraient être livrées que lors du deuxième trimestre de 2021.

Un mois plus tard, toujours aucune nouvelle concernant ces 800.000 doses de vaccins anti-covid et la presse algérienne commence à se poser des questions concernant la véracité des informations officielles.

Outre les vaccins faisant partie du programme Covax, l’Algérie qui a pris du retard pour les commandes de vaccins, a tenté de se rattraper pour être dans les temps impartis et annoncés. Ainsi, quelques doses du vaccin russe Spoutnik V (dont la capacité de production est limitée) ont été envoyées pour respecter les dates, sauf que les quantités n’ont pu vacciner qu’une trentaine de personnes au premier jour de la campagne nationale de vaccination, lancée le 30 janvier..

A ce jour, le pays a reçu 50.000 doses du vaccin russe Spoutnik V et 50.000 doses du vaccin d’AstraZeneca sous forme de commandes et un lot de 200.000 vaccins chinois le 25 février, un don de la Chine, au moment où plusieurs voix critiquant ledit vaccin se sont élevées en Algérie.

Les critiques des vaccins chinois en Algérie ont été formulées autant par les Algériens eux-mêmes que par le milieu scientifique qui avait critiqué à l’époque le choix du Maroc d’opter pour ce vaccin à l’efficacité inférieure à ses concurrents comme celui de Pfizer ou encore le Moderna. Mais finalement l’Algérie a fait comme le Maroc, en réceptionnant ce don chinois qui représente à ce jour, le plus gros de son capital vaccin.

Au total l’Algérie a donc reçu 300.000 doses de vaccins anti-coronavirus et devrait recevoir des milliers d’autres doses durant le mois de mars selon le ministre algérien de la Santé. « L’Algérie s’apprête à la réception de nouveaux arrivages de vaccins anti Covid-19, estimés à des centaines de milliers de doses, durant mars courant », a-t-il affirmé mais ni le nombre exact, ni la date et encore moins la provenance de ces vaccins n’a été révélée.

Des sources bien informées en Algérie et ayant requis l’anonymat ont confirmé à Hespress FR que l’Algérie devrait recevoir « dans les prochaines heures » une nouvelle livraison de vaccins contre le coronavirus. Il s’agit de « 2 millions de doses » du vaccin chinois Sinopharm, cette fois-ci, « achetées » par le gouvernement et pas sous forme de don, précise notre source.

Le pays qui s’est donné pour objectif de vacciner 70% de sa population contre le covid-19 pour l’année 2021 reste encore loin de son objectif à cause d’une cadence toujours trop faible, en plus d’irrégularités dénoncées par le corps médical relevées dans ce processus de vaccination qui devrait profiter en priorité au personnel médical et aux personnes âgées, souffrant de comorbidités.

L’Algérie s’attend à recevoir également des doses à travers le l’Union africaine et la Russie doit fournir deuxième lot restant du Spoutnik V selon Wahiba Hadjoudj, la directrice générale de la pharmacie au ministère de la Santé, avant que le pays de 42 millions d’habitants ne commence à produire localement le Spoutnik V. Cette dernière a avancé le chiffre de 1,8 million doses de vaccins qui devraient être réceptionnées courant mois de mars et cela devrait être le quota alloué à l’Algérie pour trois mois, à savoir mars, avril et mai.