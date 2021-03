Réforme du système éducatif: Amzazi souligne l’importance du rôle des associations des parents d’élèves

Le rôle indéniable des représentants des associations des parents et tuteurs d’élèves dans la réforme du système éducatif, a été mis en avant par le ministre de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, lors d’une rencontre de communication dédiée à cette question.

La réussite des projets de réforme du système éducatif dépend intimement de l’engagement de tout un chacun, rappelant la vision stratégique de la loi-cadre N°51.17 relative au système de l’éducation, de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, élaborée conformément aux directives royales, a mis en avant Amzazi, cité dans un communiqué de son département.

Pour le ministre, le défi actuel du secteur de l’éducation nationale consiste à mettre en œuvre les dispositions de la loi-cadre 51.17, appelant les organes et représentants des associations des parents et tuteurs d’élèves à une mobilisation durable et complète pour la réussite du chantier de réforme.

Il a en ce sens salué l’apport de ces instances, représentées par la Fédération nationale des associations de parents et de tuteurs d’élèves, la Fédération nationale marocaine des associations des parents d’élèves et la Confédération nationale des associations des parents d’élèves ainsi que le Conseil national des élus des parents d’élève, qui ont grandement participé à la gestion et l’organisation de la rentrée scolaire 2020-2021 à la lumière de la conjoncture exceptionnelle, marquée par la propagation de la Covid-19.

L’inspection générale chargée des affaires pédagogiques supervise le bilan des réalisations au titre du premier semestre de l’année scolaire 2020-2021, afin d’analyser les limites et les acquis de la mise en œuvre des dispositions ministérielles, a encore dit Amzazi.

Lors de cette réunion intervient dans le cadre d’une série de rencontres tenues par le ministère pour la mobilisation et la communication autour de la mise en œuvre des dispositions de la loi cadre 51.17, les instances ont salué les mesures prises par le ministère pour la mise en œuvre des dispositions de la loi-cadre 51.17, ainsi que les diverses rencontres de communication organisées au niveau régional.