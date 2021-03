La Russie va censurer partiellement Twitter à cause de contenus « illégaux »

La Russie a annoncé, mercredi 10 mars, son intention de ralentir le réseau social américain Twitter sur son territoire sur 100% des appareils mobiles, l’accusant de tolérer des publications sur les drogues, le suicide et des contenus pédopornographiques.

Dans un communiqué, l’autorité russe de contrôle des médias et d’internet, le Roskomnadzor, a expliqué cette décision par la nécessité de « protéger les citoyens russes » et l’obligation de Twitter de se conformer à la législation russe.

Cette décision a été prise en vue « d’obliger le service internet à se conformer à la législation russe, des mesures de réponse centralisées ont été prises à l’encontre de Twitter à partir du 10 mars 2021, à savoir le ralentissement de la vitesse du service », annonce le gendarme des médias.

En outre, elle a été prise après l’envoi à Twitter depuis 2017 « plus de 28.000 demandes de suppression initiales et répétées de liens et de publications illégales » sans qu’elle n’aient eu aucun effet.

Et l’autorité de dénoncer l’inaction du réseau social de Jack Dorsey face à des contenus « qui incitent les mineurs à se suicider, contenant de la pédopornographie, ainsi que des informations sur l’usage de drogues » mais surtout de ne pas avoir supprimé des « appels aux mineurs à commettre un suicide de masse » datant du 3 mars 2021.

Alors que la Russie mis en garde plusieurs fois le réseau social publiquement ces dernières semaines sur son manque de modération des contenus sensibles notamment politiques (des appels au soutien de l’opposant Alexeï Navalny et appels à manifester, ndlr), l’autorité a décidé de mettre en place ce ralentissement qui « sera mis en œuvre sur 100% des appareils mobiles et 50% des appareils fixes ».

Roskomnadzor a par ailleurs menacé de bloquer le réseau social de façon complète dans le cas où le problème n’est pas réglé. « Si Twitter continue d’ignorer les exigences de la loi, les répliques se poursuivront conformément au règlement et peuvent aller jusqu’au blocage », a ajouté le communiqué.