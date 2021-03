coronavirus : un jour dans le monde

Ce mardi 9 mars 2021, le coronavirus Covid-19 touche 117.409.594 (+182.252) cas confirmés et a fait au total 2.607. 837 (+3696) morts dans le monde selon l’Université Johns Hopkins qui fait état également de 66.525.325 cas de rémissions depuis le départ de l’épidémie en Chine, il y a de cela plus de quinze mois.

Maroc :

Le Royaume a enregistré durant les 24 heures allant de lundi 18H à mardi 18H, 508 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 664 nouvelles guérisons et 12 nouveaux décès. La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 486.833 cas confirmés, 8.695 décès (soit un taux de mortalité de 1,79%), 473.208 guérisons, 4.769.846 cas exclus après des tests négatifs en laboratoire (soit une augmentation de 9.295), et 4.930 cas en cours de traitement dont 414 dans un état grave (21 sous intubation). De plus, 4.017.087 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 717.113 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.

Afrique :

En Afrique le coronavirus n’a de cesse de se propager toujours à son rythme. Si l’on s’en tient aux données de mardi 9 mars 2021 d’Africa CDC le Continent compte 3 976 492 cas recensés, 106 114 décès et 3 554 722 rémissions. L’Afrique du Sud berceau de la pandémie sur le continent, enregistre 1 521 706 (+638) de nombre de cas avérés et 50 803 (+125) morts, 101 841 personnes ont reçu une première injection de vaccin. Elle est suivie du Maroc 486 833 (+508) cas confirmés et 8 695 décès (+12), de la Tunisie 238 017 contaminations et 8 225 décès, de l’Égypte, 187 095 cas et 11 038 décès. Viennent ensuite l’Ethiopie 168 1335 cas et 2 451 décès, de l’Algérie 114 382 cas et 3 018 morts, de la Libye 140 688 cas et 2 297 décès, et du Nigéria 158 906 cas et 1 982 décès.

Europe :

La France déplore 298 décès du coronavirus et 23 302 nouvelles contaminations en 24 heures. Le bilan des décès s’élève désormais à 89 455 morts depuis le début de l’épidémie, pour un total de 3 992 742 cas confirmés de contamination en étant ainsi le sixième pays le plus touché au monde et le septième le plus meurtri. Plus de 3,99 millions de personnes ont été vaccinées dans l’Hexagone. L’Italie compte 4 002 982 (+33 607) cas et 100 479 (+694) décès, plus de 4 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin. L’Espagne recense aux dernières remontées, 3 160 983 cas au total. Le pays dénombre, mardi 9 mars 2021, 71 437 morts au total. 3,4 millions de personnes ont été vaccinées. Au Royaume-Uni, on a enregistré, 4 293 750 cas et 125 032 décès, 22,59 millions de personnes ont été vaccinées.

L’Allemagne, compte ce jour de mardi 9 mars 2021, 2 509 445 (+4 252) cas recensés et 71 189 décès (+255), 5,3 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin. Le Portugal a enregistré 25 morts en 24 heures portant le total à 16 565 morts depuis le début de la pandémie et 365 nouveaux cas en 24h soit un total de 810 459 cas confirmés. 739 762 personnes ont été vaccinées. La Russie fait état mardi 9 mars 2021 de 9 445 nouveaux cas. Les autorités rapportent 4 312 181 cas détectés pour 88 726 (+441) morts. Près de 5,13 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin contre la covid-19.

Amériques :

Les Etats-Unis premier pays le plus touché et le plus meurtri, en ce mardi, comptent 527 482 décès (+ 874) au total, et 29 081 612 (+41 486) cas d’infections. Plus de 61,08 millions personnes ont été vaccinées. Au Canada, on dénombre 3 043 nouveaux cas en 24h sur 898 220 au total et 22 293 décès dont 21 depuis hier, 1 765 405 personnes ont reçu une première injection. Au Brésil, le nombre de décès quotidien a été aujourd’hui de 27 en 24 heures, faisant ainsi un total de 266 399 morts. Le pays en est à 11 051 665 (+32 321) cas recensés. 8,6 millions de personnes ont reçu le vaccin contre la Covid-19. Le Mexique compte 2 130 cas de coronavirus et 190 923 décès, 2,2 millions de personnes ont reçu une première dose de vaccin. Le Pérou compte 1 374 467 cas de contaminations et 49 973 décès. Le Chili, compte 864 064 cas recensés et dénombre 21 1 82morts au total. L’Argentine douzième pays le plus touché au monde compte 2 154 679 (+ 1 653) cas et 53 121 (+4) décès, 1,3 million de personnes ont reçu une première injection dans le pays et la Colombie compte 2 278 861 cas et 60 676 décès.

Asie :

En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d’habitants, la courbe des cas de contamination continue de baisser régulièrement. 157 930 décès (+ 77) ont été enregistrés lundi 8 mars 2021, selon le ministère de la Santé, le pays compte 11 244 786 cas confirmés (+15 388), l’Inde a lancé sa campagne de vaccination massive et a vacciné 18,94 millions de personnes. La Corée du Sud compte 93 263 (+446) cas d’infections et 1 645 (+3) décès, 383 346 personnes ont reçu une première injection de vaccin. La Chine fait état de 24 nouvelles contaminations par le coronavirus (Covid-19) en 24 heures et dénombre 102 0125 cas au total et 4 848 (+0) morts, plus de 42,5 millions de personnes ont reçu une première injection de vaccin dans le pays. Le Japon recense 679 nouveaux cas de contamination et 46 morts en 24h pour un total de 440 671 cas recensés et de 8 299 décès, Le Japon autorise un premier vaccin : celui de Pfizer/BioNTech, 28 530 personnes ont été vaccinées. L’Iran, recense 1 706 559 cas confirmés et 60 867 décès, au total. Israël est toujours reconfinée, le pays compte samedi 800 212 (+ 0) de cas avéré et 5 881 décès (+0) au total, 4 995 253 personnes ont déjà reçu une première dose de vaccin.