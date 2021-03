Les importations marocaines de fruits et légumes vers l’UE ont augmenté de 9% à novembre 2020

Les importations communautaires de fruits et légumes frais du Maroc jusqu’en novembre 2020 se sont élevées à 1,4 million de tonnes, soit une croissance de 9% par rapport à la même période de l’année précédente, selon les dernières données mises à jour par Eurostat. Cela renforce l’évolution positive de la dernière décennie, au cours de laquelle il y a eu une croissance de 65% des achats au Maroc, entre 2010 et 2019.

En 2020 et jusqu’en novembre donc, l’UE a acheté 778 340 tonnes de légumes au Maroc, 4% de plus qu’à la même période en 2019, dont 455 712 tonnes correspondaient à des tomates, 10% de plus que l’année précédente, suivies des haricots verts, avec 125.982 tonnes (+ 5%) et le poivre, avec 106 330 tonnes (+ 4%).

Les exportations de légumes avaient déjà franchi un cap en 2019. Cette performance a été notamment portée par la filière tomate (consommée comme un légume elle est donc communément considérée comme telle, mais elle est botaniquement un fruit). Ce segment, l’un des plus dynamiques de l’horticulture sur ces dernières années avait compté pour environ 48 % du stock global avec 514 000 tonnes à l’export.

La croissance la plus forte d’une année sur l’autre a été enregistrée pour l’avocat. Les embarquements du fruit ont totalisé lors de la campagne précédente en effet, 32 800 tonnes, soit un peu moins du triple du volume de 2018 (+193 %). Les autres fruits et légumes ayant connu une belle progression sont la pastèque (+61 %), les fruits rouges (+ 25 %) et les haricots verts (10 %).

En fruits, l’UE a importé 610 849 tonnes, 18% de plus qu’en 2019, la pastèque étant la plus importée, avec 233 177 tonnes et une croissance de 44% par rapport à 2019, suivie par les agrumes, en particulier l’orange. Les volumes importés par l’UE de fruits rouges, tels que les framboises, avec 31 603 tonnes (+ 9%) et les myrtilles, avec 28 816 tonnes (+ 32%), ainsi que les avocats, avec 28 379 tonnes (+ 113%) sont également significatifs.

D’après les données relayées par le ministère de l’Agriculture, le volume de fruits exporté en 2019 avait atteint 1,07 million de tonnes soit une légère hausse de 6 % par rapport à la campagne précédente (2018). Pour rappel, l’Union européenne (UE) est le principal débouché commercial du Maroc.

Aussi, les espoirs quant aux données officielles d’Eurostat pour le mois de décembre 2020, sont grands. En effet on s’attend à une croissance des importations. 2020 se conclura donc, par une consolidation de la présence marocaine sur le marché communautaire, ce qui est tout à fait louable au regard de l’annus horribillus correspondant à l’année où Dame Covid a sévi sans pitié sur la santé et l’économie mondiale.

De 2010 à 2019, les importations communautaires de fruits et légumes marocains sont passées de 856 919 tonnes à 1,4 million de tonnes, soit 65% de plus. Dans les légumes, la croissance au cours de la dernière décennie a été de 52%, totalisant 859 095 tonnes et dans les fruits 89%, totalisant en 2019 un total de 553 065 tonnes. Cette performance venait confirmer la progression enregistrée sur les cinq dernières années (+40%), période pendant laquelle les importations européennes de fruits marocains ont progressé de 53,6% et celles de légumes de 26%.

Le Royaume faut-il le rappeler est l’un des plus importants exportateurs de produits agricoles et agroalimentaires du continent africain avec une valeur de 58 milliards de dirhams en 2019 et l’UE est l’un de ses principaux partenaire dans le domaine.