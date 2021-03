La vie juive s’éveille dans le Golfe, EAU, Bahreïn… et adopte un profil public

« Six mois après que les Emirats arabes unis et Bahreïn aient établi des relations diplomatiques avec Israël, les communautés juives discrètes des Etats arabes du Golfe qui vivaient autrefois dans l’ombre du conflit israélo-arabe adoptent un profil plus public. La nourriture casher est maintenant disponible. Les fêtes juives sont célébrées ouvertement. Il existe même un tribunal religieux naissant pour régler les problèmes tels que les mariages et les divorces a écrit The Times Of Israël ce mardi 9 mars 2021 ».

Impensable il y a quelques années, ce vivre-ensemble aux EAU et à Bahrein selon le quotidien, trouve ses racines dans les accords (Abraham) de la normalisation des relations de ces pays avec l’Etat hébreu. Bien que la crise sanitaire y fasse encore de l’ombre notamment en ce qui concerne le transport de passagers entre ces pays, des milliers de touristes et d’hommes d’affaires israéliens se sont rendus dans la région et cela a conduit dans le Golfe « à une industrie naissante de mariages juifs et d’autres célébrations destinées aux visiteurs israéliens ». Dernièrement, les autorités émiraties et bahreïnies ont lancé un blitz médiatique pour leur image de paradis musulmans d’inclusion et de tolérance envers les juifs.

« Une porte a été ouverte », a déclaré le Dr Elie Abadie, le nouveau grand rabbin du Conseil juif des Emirats. « Je pense qu’il y a plus d’ouverture et plus d’accueil et d’enthousiasme pour la présence d’une communauté juive ou d’individus juifs ou de la tradition et de la culture juives », et cette attitude est perceptible à travers le Golfe, pas seulement aux EAU. L’Association des communautés juives du Golfe (AGJC), qui rassemble des juifs de Bahreïn, du Koweït, d’Oman, du Qatar, d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, sera dirigée par le rabbin Dr Elie Abadie et le président Ebrahim Dawood Nonoo, chef de la communauté juive de Bahreïn.

Le 15 février dernier, il avait été annoncé la création par l’AGJC de la première organisation commune de la région, avec à sa tête un rabbin et un tribunal juif, le Beth Din d’Arabie pour traiter des questions relatives aux litiges civils, au statut personnel, à l’héritage et aux rituels juifs. Il dirigera également l’Agence de certification arabe casher dans les six pays du Golfe.

Certains pays, comme les Emirats arabes unis et Bahreïn, ont des communautés juives relativement bien établies, tandis que d’autres pays ont des diplomates, hommes d’affaires, militaires et employés juifs étrangers qui y vivent. Les populations juives sont presque toutes composées de ressortissants étrangers venus dans la région pour affaires. Seul Bahreïn a une communauté juive enracinée. Ses quelque 80 membres sont des descendants de Juifs irakiens arrivés à la fin du 19e siècle, à la recherche d’opportunités commerciales. La communauté juive des EAU est la plus importante, avec environ 1 000 membres. « Il y en a une poignée en Arabie saoudite. Il y en a d’autres qui ne vivent pas encore publiquement une vie juive, mais nous connaissons des personnes vivant là-bas qui sont membres de notre association (AGJC)”, a précisé le Dr Elie Abadie.

Les communautés juives avaient prospéré pendant des siècles à travers le monde islamique. Pendant de longues périodes, ils ont bénéficié d’un statut protégé, et parfois, comme dans l’Andalousie musulmane médiévale, ont prospéré dans un âge d’or de la coexistence. La plupart de ces communautés ont disparu avec la création d’Israël en 1948, lorsque des centaines de milliers de Juifs ont été chassés ou ont fui.

Les monarchies arabes du Golfe ont quelques vestiges épars de communautés juives du passé, a déclaré Jason Guberman, directeur exécutif de la Fédération américaine des séfarades. L’Arabie saoudite abrite des sites antérieurs à l’avènement de l’islam au 7ème siècle. Bahreïn, le Koweït et Oman ont de vieux cimetières juifs. L’émirat des EAU de Ras al-Khaimah abrite une pierre tombale juive solitaire, probablement celle d’un marchand ambulant.