Manque de patriotisme et soutien au football algérien, la LNFP fait une croix sur Ouaddou

Abdeslam Ouaddou devra assumer les conséquences de ses actes. Après avoir soutenu publiquement la candidature du président de la Fédération Algérienne de Football pour le poste de membre du conseil de la FIFA au détriment de celle de la FRMF, l’ancien international marocain fait face à des mesures prises à son encontre de la part de la Ligue National de Football Professionnel (LNFP).

Habitué à se munir de son compte Twitter pour faire part de ses coups de gueule et occasionnellement se plaindre de la gestion du football marocain, Abdeslam Ouaddou a encore frappé, et cette fois-ci pour montrer une position claire à l’encontre de son pays, favorisant ainsi celui des voisins.

Il y a quelques jours, l’ancien entraîneur déchu du Mouloudia d’Oujda a exprimé son soutien plein et entier pour Kheireddine Zetchi, président de la FAF pour le poste de membre du conseil de la FIFA, un statut auquel le président de la FRMF Fouzi Lekjaâ prétend également.

Ouaddou, ancien international marocain, qui a défendu les couleurs des Lions de l’Atlas pendant une décennie, a crée un tollé avec ses tweets élogieux envers le football algérien, choisissant ainsi de tourner le dos à sa patrie.

Il n’en fallait pas plus pour déclencher la colère des supporters marocains mais également d’anciens internationaux, dont celui qui l’a fréquenté en équipe nationale Noureddine Naybet qui considère « honteux de soutenir un concurrent au détriment de son compatriote Marocain, Fouzi Lekjaa ».

Même son de cloche du côté de Mustapha Hadji qui a déclaré son incompréhension à Hespress. « Je ne comprends pas sincèrement les dernières sorties déAbdesslam Ouaddou sur les réseaux sociaux », explique-t-il avant de vanter les mérites du président de la FRMF : « On doit être vraiment aveugle pour ne pas voir les réalisations et le travail accompli par Fouzi Lekjaa au niveau national et continental », a-t-il lancé.

La réponse cinglante de la LNFP

Les propos forts de Ouaddou ne resteront pas sans conséquences. Aujourd’hui, la Ligue National de Football Professionnel (LNFP) est sortie de son silence via un communiqué pour dénoncer une « hostilité » de la part de l’ancien Lion de l’Atlas, qui a « choisi des positions hostiles à l’intérêt de sa mère patrie qui l’a embrassé en tant que joueur et entraîneur et qui lui a fait bénéficier de toutes sortes de distinction sportive, ce qui lui a donné un prestige international ».

La LNFP explique également avoir reçu des messages de dénonciation de la part de clubs marocains, qui comme la Ligue, estiment que l’ancien joueur s’est retourné contre la famille footballistique marocaine.

Dans ce sens, la LNFP soumettra une pétition à la FRMF pour que cette dernière interdise au principal concerné d’occuper un poste peut importe son appellation au sein du système de football marocain.

Ouaddou en rajoute une couche

Bien loin de ressentir le moindre remord, Abdeslam Ouaddou a choisi l’attaque pour se défendre, profitant ainsi pour adresser un tacle aux anciens internationaux qui l’ont critiqué.

« Messieurs El Haddaoui – Abdelhak Rizkallah alias Mendoza – Naybet – Chippo – Mohammed Salhi merci pour vos sympathiques messages.À chacun sa philosophie de patriotisme. Je vous souhaite une très bonne continuation dans le profit du système sans aucune valeur ajoutée au football », a-t-il écrit.

Face à ceux qui lui reprochent son manque de patriotisme, Ouaddou a également accompagné son message d’une photo tirée d’un article qui parle de son don d’un millions de dirhams au fonds spécial du coronavirus. Ce dernier a également publié de nombreux messages d’Algériens qui le soutiennent et qui dénoncent une campagne de dénigrement à son encontre.

Ouaddou s’est-il tiré une balle dans le pied? Le technicien aujourd’hui sans club, peut visiblement faire une croix sur le football marocain qui pense sérieusement à lui fermer définitivement les portes.