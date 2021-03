Royaume-Uni : La reine Elizabeth II répond aux accusations de racisme de Meghan Markle

L’interview de Meghan Markle et le prince Harry chez Oprah Winfrey durant lequel le couple a évoqué du racisme de la part de la famille royale envers Meghan et leur fils Archie, a crée un tollé au Royaume-Uni. Dans ce sens, Le palais de Buckingham a publié un communiqué mardi, affirmant que la famille était « attristée » par ces accusations.

La déclaration est le premier commentaire du palais après l’interview télévisée de deux heures de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey dans laquelle ils ont allégué que Meghan et son fils avaient été victimes de racisme et de traitements impitoyables pendant leur séjour dans la famille royale.

« Les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes », a déclaré le palais dans un communiqué publié au nom de la reine Elizabeth II. « Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé », ajoute la même source.

Le communiqué a également déclaré que « Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés ».

L’interview, diffusée dimanche soir aux États-Unis et un jour plus tard en Grande-Bretagne, a secoué la famille royale et divisé les gens du monde entier.

Au cours de l’entretien de deux heures, Meghan a décrit se sentir si isolée et misérable au sein de la famille royale qu’elle avait des pensées suicidaires, mais quand elle a demandé de l’aide en santé mentale au personnel des ressources humaines du palais, on lui a dit qu’elle n’était pas une employée rémunérée.

Elle a également dit qu’un membre de la famille royale avait exprimé des «inquiétudes» à Harry concernant la couleur de la peau de son enfant.

Winfrey a déclaré plus tard qu’Harry lui avait dit hors caméra que le membre de la famille n’était ni la reine Elizabeth II ni le prince Philip, ce qui a déclenché une vague de spéculations sur qui cela pourrait être.

Harry a également révélé que le stress que le couple avait enduré avait rompu les relations avec son père, le prince Charles, héritier du trône britannique, et son frère, le prince William, éclairant la profondeur des divisions familiales qui ont conduit le couple à se retirer de ses fonctions royales et à déménager. en Californie l’année dernière.

Le prince Charles n’a pas commenté l’entretien mardi lors d’une visite dans une clinique de vaccination à Londres.