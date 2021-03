La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé mardi en bonne mine, portée par la bonne tenue des secteurs des « Assurances » et « Sylviculture et Papier ».

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,29% à 11.365,19 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 0,17% à 925,40 points.

Quant au Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, il a gagné 0,30% à 9.250,15 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,13% à 10.441,91 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,30% à 9.727,94 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » a pris, quant à lui, 0,27% à 858,07 points.

Sur le plan sectoriel, l’indice « Assurances » a affiché la meilleure performance de la journée (+2,03%), favorisé par son titre Wafa Assurance (+3,61%).

L’indice » Sylviculture et Papier » a terminé la séance sur un gain de 1,70%, grâce à la bonne tenue de Med Paper.

A la hausse figure également le secteur « Equipement électronique et électrique » qui a avancé de 1,52%, favorisé par la hausse de son titre Nexans Maroc.

A l’opposé, le secteur « Loisirs et Hôtels » a accusé la plus forte baisse (-3,76%), suivi de « Electricité » (-2,20%) et « Agroalimentaire/Production » (-0,82%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à plus de 44,24 millions de dirhams (MDH), réalisés entièrement sur le marché central.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 587,7 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par M2M Group (+3,87% à 940 DH), Wafa Assurance (+3,61% à 3.990 DH), Disway (+3,01% à 538 DH), Stroc Industrie (+2,62% à 17,25 DH) et Afric Industries SA (+1,79% à 285 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Risma (-3,76% à 105 DH), Mutandis SCA (-2,33% à 228,55 DH), Taqa Morocco (-2,20% à 926,20 DH), AFMA (-1,89% à 1.143 DH) et Res Dar Saada (+1,88% à 27,20 DH).