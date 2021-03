Comme à l’accoutumée, l’équipe ENACTUS de l’école Mohammedia des Ingénieurs, dévoile un projet innovant. Une machine à laver manuelle et écologique baptisée « Greenwash ». Selon l’équipe d’ENACTUS, il s’agit d’un entrepreneuriat social qui a pour cible de mettre à la portée d’une population considérable, un moyen pratique et efficace pour laver le linge.

Dans les détails, « Grennwash » est un mécanisme, n’ayant recourt à aucune source d’énergie. Une simple activation d’une pédale lance le processus du lavage ou d’essorage. En outre, pour concilier, usage collectif et usage individuel, une version portable a été élaborée par l’équipe ENACTUS.

L’idée de la création de cette machine intervient suite à plusieurs constats, fait savoir l’équipe ENACTUS. Il y a le fait que l’Afrique est le continent le plus durement touché par la pauvreté énergétique, explique l’équipe, notant que 97% des populations rurales n’ont pas accès à l’électricité et 36% de la population rurale marocaine, en particulier, n’en dispose pas.

Énorme est donc la peuplade africaine qui utilise encore des outils très modestes, voire même archaïques pour laver le linge, expliquent les jeunes ingénieurs, notant que les machines à laver électriques, coûteuses, ne répondent pas à ces aspects critiques et ne peuvent donc être utiles. Face à ce dysfonctionnement alarmant, un projet révolutionnaire s’avère indispensable, estime l’équipe ENACTUS.

L’objectif de cette jeune équipe est d’une part, faciliter le lavage du linge pour tout utilisateur que ce soit la population rurale, les élèves internes ou en hébergement universitaire, et d’autre part, cette machine sera accessible à une large population souffrant toujours du manque de ressources vitales, ceci tout en reposant sur les trois piliers de la durabilité à savoir l’énergie, la société et l’économie.

Après les efforts colossaux et le travail acharné de l’équipe ENACTUS-EMI, un premier prototype fonctionnel et efficace a été lancé avec succès, annonce l’équipe. Néanmoins, les Enacteurs de l’école Mohammedia d’Ingénieurs ne cessent de poursuivre, à l’heure actuelle, une stratégie d’amélioration conceptuelle et physique de leur produit «Greenwash ».