Ligue des Champions : L’heure est à la revanche pour le FC Séville de Bounou et En-Nesyri

Après un retour passionnant de la Ligue des Champions le mois dernier, la compétition européenne reprend du service ce soir, pour le compte des matchs retour en huitièmes de finale, avec la confrontation entre le FC Séville de Bounou, En-Nesyri et El Haddadi face au Borussia Dortmund. Pour sa part, la Juventus de Turin n’aura pas le droit à l’erreur contre le FC Porto.

Après avoir été dominé par le Borussia Dortmund lors du match aller (3-2), le FC Séville doit absolument chercher la qualification, et pourra compter sur le retour de son gardien de but, Yassine Bounou, absent depuis quelques semaines pour cause de blessure.

Son compatriote Youssef En-Nesyri, qui a marqué 17 buts toutes compétitions confondues jusqu’à présent dans cette campagne, fait également partie de l’équipe itinérante de Séville, dont quatre buts en Ligue des champions.

Le duo marocain se concentrera sur l’aide à Los Nervionenses pour contourner le revers de son match aller au Signal Iduna Park et passer à l’étape suivante.

Depuis leur défaite au match aller contre Dortmund, l’équipe espagnole a disputé quatre matchs et en a perdu trois. L’équipe de Julien Lopetegui devra se concentrer pour obtenir quoi que ce soit de cette égalité, mais à l’arrière de toutes les manières, elle devra jouer de son mieux dès le début et, plus important encore, neutraliser Haaland, l’arme fatale du Borussia Dortmund.

Pour sa part, la Juventus de Turin s’est fait surprendre par le FC Porto lors du match aller (1-2), et aura une pression supplémentaire pour le match de ce soir.

Andrea Pirlo aura à nouveau problème d’alignement à affronter avant la visite du FC Porto pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Mardi, le manager de la Juventus sera privé des services de pas moins de trois joueurs de la première équipe.

Alors que Paulo Dybala reste sur la touche en raison d’une blessure au genou à long terme, Rodrigo Bentancur est absent après avoir contracté le coronavirus. Pendant ce temps, Danilo est également indisponible en raison d’une suspension, ce qui signifie que la place d’arrière gauche sera presque certainement occupée par Alex Sandro.

En attaque, l’homme clé de la Juventus sera invariablement Cristiano Ronaldo, qui cherchera constamment à entrer dans les zones de but. La superstar portugaise sera soutenue par Alvaro Morata dans le dernier tiers.