Revue de presse quotidienne de ce mercredi 10 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mercredi 10 mars 2021

L’Opinion

• Dernière ligne droite pour une couverture sociale universelle. Solidarité, universalité, anticipation et approche participative, telles sont les principales orientations du futur régime de couverture sociale universelle voulue par SM le Roi Mohammed VI. Ce projet devrait signifier une révolution pour des millions de Marocains, mais il devra également se traduire par la mise en place d’un Etat social en bonne et due forme. Reste à savoir sous quelle forme sera mis en place ce régime, certains avancent l’hypothèse d’une fusion CNSS/CNOPS, chose qui devrait prendre quelques années. En attendant, le projet suit le circuit législatif et l’on devrait sans surprise, avoir un mécanisme universel d’ici 2025.

• Fès-Meknès : vers la création d’un fonds régional de soutien des projets industriels. L’Assemblée générale de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS) de la région Fès-Meknès, réunie récemment, a approuvé une convention de partenariat pour la création d’un fonds régional de soutien aux projets d’investissement industriels dans la région. Ce fonds, qui aura pour mission d’encourager et soutenir les investissements dans les activités industrielles favorisant la production locale de certains produits importés pour répondre aux besoins des marchés régional et national, sera doté de 55 millions de dirhams (MDH), assurés par le Conseil régional et la CCIS de Fès-Meknès.

Le Matin

• Le Maroc ne ménage aucun effort pour développer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité. Le Maroc ne ménage aucun effort pour développer la coopération internationale en matière de lutte contre la criminalité et réaliser les objectifs du développement durable, a affirmé le ministre de la justice, Mohamed Ben Abdelkader. Intervenant par visioconférence lors du 14-ème Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, organisé du 7 au 12 mars au Japon, Ben Abdelkader a relevé l’appel du Royaume pour renforcer les missions des organisations internationales et onusiennes actives dans le domaine de la prévention du crime et de la justice pénale. Cité par un communiqué, le ministre a également mis en exergue les efforts déployés pour promouvoir la coordination et l’harmonie entre ces organisations, soulignant l’importance de la coopération régionale et internationale en matière de prévention du crime et les défis que ce phénomène implique, notamment le crime organisé.

• Covid-19 : la vaccination des étrangers résidant au Maroc se déroule dans de très bonnes conditions. L’opération de vaccination contre la Covid-19 au profit des étrangers résidant au Maroc se déroule dans de très bonnes conditions, a indiqué Frédéric Bauer, président de l’Association des Français de Rabat (AFR). Bauer a salué le bon déroulement de la campagne de vaccination, expliquant que les étrangers résidant au Maroc bénéficient de la gratuité des vaccins, au même titre que les Marocains. Saluant la « parfaite organisation » de la campagne, Bauer a fait savoir que « les agents d’autorité frappaient à nos portes pour nous communiquer les dates et lieux de la prise de la première dose, en fonction des catégories d’âge ».

L’Economiste

• Contactless : le plafond du paiement passe à 600 DH. La limite de vérification de la carte sans avoir à composer son code PIN passe à 600 DH. Visa et CMI travaillent en collaboration avec les banques locales et les partenaires de l’industrie des services financiers pour mettre en œuvre cette nouvelle limite qui représente une augmentation de 50% par rapport au plafond actuel qui est de 400 DH. Il sera donc possible de procéder à des achats plus importants via un paiement sans contact à l’aide de sa carte, téléphone portable ou appareil portable.

• Publication du Code de déontologie judiciaire. Le Code de déontologie judiciaire vient d’être publié au Bulletin officiel. Ce texte définit les obligations éthiques des magistrats, notamment en matière d’indépendance, de neutralité, de probité, de réserve… Il fixe également les modalités d’application, notamment via la mise en place d’une Commission de déontologie et de soutien de l’indépendance des magistrats.

Libération

• Le Maroc, premier pays arabe exportateur vers le Mexique en 2020. Le Maroc s’est positionné en 2020 comme le premier pays arabe exportateur vers le Mexique, avec plus de 298 millions de dollars de produits exportés, selon des chiffres du Conseil mexicain du commerce extérieur (COMCO). Le Royaume exporte notamment des phosphates de calcium, des pièces de rechange de véhicules et d’avion ainsi que des produits de la pêche maritime. Les exportations marocaines vers la seconde économie d’Amérique latine enregistrent ainsi une hausse substantielle en dépit des contraintes liées à la pandémie du Covid 19.

• Mobile: le trafic Data grimpe de 155% en 2020. Le trafic Data dans le segment du mobile a augmenté de 155% durant l’année 2020, indique l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Le fixe, a augmenté quant à lui de 56% par rapport à 2019 et s’est accompagné par une hausse de 27,26% (par rapport à fin 2019) de la bande passante Internet internationale, qui a atteint 2 507 GB à fin 2020, fait savoir l’ANRT dans un communiqué sur la croissance des parcs et de la consommation de la Data en 2020. Le trafic voix sortant du mobile s’est établi quant à lui, à 55,68 milliards de minutes et a enregistré une baisse annuelle de 1,17%, alors que le nombre de minutes mobiles consommées par client par mois a atteint 99 minutes en moyenne, contre 103 minutes une année auparavant.

Al Bayane

• En pleine pandémie, Béni Mellal-Khénifra attire 10 MMDH d’investissements. La région Béni Mellal-Khénifra a réussi, en pleine pandémie du nouveau Coronavirus, à attirer des investissements d’une valeur de 10 milliards de dirhams, a affirmé, le Directeur général du Centre régional d’investissement (CRI) Béni Mellal-Khénifra, Mohamed Amine Bekkali. »La Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) a validé en 2020 un total de 133 projets d’un investissement global de 10 MMDH », a indiqué le DG du CRI Béni Mellal-Khénifra. La CRUI a examiné 208 dossiers d’investissement, principalement en visio-conférence compte tenu de la crise sanitaire, et en a approuvé 133, soit une augmentation de 68% par rapport à l’année 2019, a précisé M. Bekkali, notant que ces projets permettront de mobiliser 10 MMDH et créer à terme plus de 5.600 emplois directs permanents.

• Assurances: repli de 6,5% des primes émises à fin janvier. Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance se sont établies à environ 7 milliards de dirhams (MMDH) à fin janvier 2021, en repli de 6,5% comparativement à la même période de l’année précédente. Ainsi, la branche « Vie » a accusé une baisse de 26,5% à 1,6 MMDH au terme du premier mois de l’année, essentiellement sous le poids du segment « Epargne- Supports Dirhams » qui a lâché 31%, selon les statistiques mensuelles du secteur publiées lundi par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). En revanche, la branche « Non-Vie » a progressé de 2,1% à plus de 5,3 MMDH, tirée entre autres, par l’évolution du segment « Évènements catastrophiques » de 12,3% à 103,1 millions de dirhams (MDH).

Al Massae

• Les tuteurs des élèves en décrochage scolaire risquent la poursuite judiciaire. Le ministre en charge de l’Éducation nationale, Saaid Amzazi, a annoncé de nouvelles décisions qui seront prises pour lutter contre le décrochage scolaire, en évoquant une procédure judiciaire qui permettra de poursuivre en justice les familles qui empêchent leurs enfants de suivre l’enseignement obligatoire. Il s’agit de mettre en œuvre une disposition constitutionnelle qui dispose que l’accès des enfants à l’éducation relève de la responsabilité aussi bien de l’Etat que de la famille, selon Amzazi. Le ministre a annoncé, dans une capsule vidéo sur les réseaux sociaux, la conclusion d’un partenariat avec le ministère public pour, avant de saisir la justice, entamer une procédure contre les familles qui empêchent leurs enfants d’être scolarisés. Plus de 300.000 élèves ont quitté l’école l’année dernière.

• Les techniciens ambulanciers exigent leur propre cadre. Le Bureau national de la Commission nationale des techniciens ambulanciers, affiliée à l’UMT, a demandé au ministre de la Santé de rappeler aux responsables du secteur, aux niveaux régional et local, ainsi qu’aux directeurs des centres hospitaliers universitaires du Royaume de la nécessité de respecter les tâches des techniciens ambulanciers, tel que prescrit dans la note ministérielle n ° 172 du 27 octobre 2009. Dans un communiqué, le bureau national a appelé à la création d’un cadre pour les techniciens ambulanciers qui soit compatible avec la nature de leur formation et de leurs missions.

Akhbar Al Yaoum

• L’OCP et le CAM s’allient pour un meilleur accès des agriculteurs aux solutions mobiles de financement. L’OCP, partenaire historique de la filière agricole et des agriculteurs, et le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), leader incontesté de l’accompagnement du monde rural, se sont associés pour mieux servir les agriculteurs et les petits agriculteurs, en leur offrant la possibilité de financer leurs projets à partir de l’application mobile @tmar.

A cet effet, le nouveau service de financement « Imtiazat-e » du GCAM est désormais intégré au niveau de l’Application mobile de conseil agricole @tmar, indiquent les deux groupes lundi dans un communiqué conjoint.

• Dakhla: Lancement de la première édition du programme « Women invest ». La première édition du programme « Women invest » a été officiellement lancée, lundi à Dakhla, pour renforcer l’entrepreneuriat féminin dans les provinces du Sud du Royaume. Lancé lors d’une cérémonie tenue à l’occasion de la Journée internationale des femmes sous le thème « L’entreprise féminine, de l’idée à l’entreprise », ce programme d’appui à l’entreprenariat féminin qui s’inscrit dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), ciblera 100 femmes entrepreneures et porteuses de projet dans la région de Dakhla Oued Eddahab.

Al Ahdath Al Maghribia

• Fermeture de nuit: les petits commerçants saisissent le chef de gouvernement. Après des appels lancés au gouvernement par les propriétaires de cafés et la Confédération des PME pour annuler l’horaire de la fermeture de nuit à cause de ses conséquences désastreuses sur leurs activités professionnelles, et face aux pertes croissantes provoquées depuis des mois, les commerçants ont décidé à leur tour de rejoindre la liste des mécontents de cette mesure . L’Organisation nationale des commerçants a appelé le gouvernement à supprimer la fermeture de nuit, à créer un climat propice à la reprise des marchés et à permettre une ouverture rationnelle des activités économiques. Cette organisation, qui relève du RNI, a écrit au chef de gouvernement Saad Dine El Otmani, lui demandant une ouverture rationnelle des activités économiques et commerciales dans le plein respect des mesures de précaution sanitaires nécessaires.

Bayane Al Yaoum

• Les droits des femmes ont connu un saut qualitatif durant le règne de SM le Roi Mohammed VI. Les droits des femmes ont enregistré un saut qualitatif durant le règne de SM le Roi Mohammed VI, a affirmé, lundi, l’historiographe du Royaume et Porte-parole du Palais Royal, Abdelhak Lamrini. « La période de règne de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a connu un saut qualitatif dans le domaine des droits des femmes, puisqu’elles ont pu occuper des postes à haut niveau de responsabilité et prendre des décisions dans les domaines économique, social, éducatif, universitaire et académique, et leur nombre a doublé dans les institutions législatives, judiciaires et exécutives », a souligné Lamrini, qui intervenait lors d’une rencontre à distance organisée par le décanat de la Faculté des sciences de Tétouan, en partenariat avec l’Association Ribat Al Fath pour le développement durable.

• Les autorités marocaines ont décidé de suspendre les vols en provenance et à destination de la Pologne, la Norvège, la Finlande, la Grèce, le Liban, et le Koweït, à partir du 8 mars à minuit, annonce L’Office national des aéroports (ONDA). Cette suspension des vols sera maintenue, jusqu’au 21 mars courant. Les passagers qui viennent de ces pays à travers un autre pays sont également concernés.

Rissalat Al Oumma

• Les exportations marocaines de légumes et de fruits vers les pays de l’Union européenne ont enregistré une hausse significative au cours des dix dernières années. Selon les données mises à jour par Eurostat et reprises par la Fédération espagnole des associations de producteurs-exportateurs de fruits, légumes, fleurs et plantes vivantes (FEPEX), la croissance des achats depuis le Maroc, entre 2010 et 2019, a augmenté de 65%. En 2020 et jusqu’en novembre de l’année passée, les exportations de fruits et de légumes frais du Maroc à destination de l’Union européenne (UE) ont atteint à 1,4 million de tonnes. Au cours de la dernière décennie, les exportations de légumes ont augmenté de 52 %, pour atteindre 859.959 tonnes, tandis que les exportations de fruits ont augmenté de 89%, soit 553,65 tonnes en 2019, selon la même source.

• La parité au Maroc contribuera à la croissance économique. La parité et l’égalité hommes-femmes et le respect de l’approche genre au Maroc vont contribuer à la croissance de l’économie nationale, a souligné lundi le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous. S’exprimant lors du séminaire « l’image de la femme dans les médias », qu’a organisé le Conseil national de la presse (CNP) par visioconférence, El Ferdaous a souligné que le coût de l’absence de parité affecte l’économie nationale, relevant qu’un rapport du Fonds monétaire international (FMI) sur le Maroc a noté que si le Royaume réalise l’approche de genre et d’égalité entre les hommes et les femmes, le Produit interne brut augmentera de 35%.

Al Alam

• Craignant que le stock de vaccin anti-Coronavirus s’épuise et que la campagne nationale de vaccination soit arrêtée, le Comité technique et scientifique a approuvé, mardi, le vaccin russe « Spoutnik V » et l’américain « Johnson & Johnson « , qui ont été proposés au ministère de tutelle compte tenu de leur efficacité. Il ne reste actuellement que 500 000 doses de vaccins, qui permettent de vacciner seulement 250 000 personnes, ce qui exige de chercher des solutions urgentes afin que se poursuive la campagne nationale de vaccination. Mustapha Naji, directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II de Casablanca, a affirmé que le comité scientifique a proposé au ministère de conclure des conventions pour importer les deux vaccins, « Spoutnik V » et « Johnson & Johnson », ainsi que tout autre vaccin ayant prouvé son efficacité.

• Une Agence envisagée pour réglementer les usages licites du cannabis. Le Projet de loi sur les usages licites du cannabis, en cours d’examen au conseil de gouvernement, prévoit la création d’une Agence national chargée de l’exécution de la stratégie de l’État en matière de culture, de production, de transformation et de commercialisation du cannabis destiné aux usages médical, cosmétique et industriel. Intitulée « Agence de régulation des activités du cannabis », cette nouvelle structure aura pour mission d’assurer le suivi du cannabis licite dans toutes les étapes de sa chaîne de production, transformation, importation, exportation et commercialisation, notamment dans le but de garantir qu’il n’est pas utilisé dans une activité illégale et que le cannabis illicite ne soit pas utilisé dans des activités légales.

Assahra Al Maghribia

• Maroc: Les femmes représentent plus de la moitié de la population en 2020. Les femmes ont représenté plus de la moitié (50,3%) de la population totale durant l’année écoulée, selon le HCP. Selon le statut matrimonial, parmi les femmes de 15 ans ou plus, 28,1% sont célibataires, 57,8% sont mariées, 10,8% sont veuves et 3,3% sont divorcées, précise le HCP qui vient de publier une note d’information à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Sur les 8.438.000 ménages en 2020, 16,7% sont dirigés par des femmes, fait savoir la même source, notant que cette part est plus élevée en milieu urbain (19,1%) qu’en milieu rural (11,4%).

• Lancement à Rabat du guide référentiel pour des espaces publics urbains plus accessibles aux femmes et aux filles. Le guide référentiel pour des espaces publics urbains plus accessibles aux femmes et aux filles a été lancé, lundi à Rabat, à l’occasion d’un séminaire international qui a réuni des experts de plusieurs pays du monde, afin d’échanger sur les défis de l’aménagement urbain sensible au genre. Ce guide référentiel pratique, qui a été conçu conjointement par le ministère de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, et l’Entité des Nations unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU Femmes), vise à accompagner les aménageurs urbains et les collectivités territoriales dans la conception et la création d’espaces publics urbains qui soient plus accessibles aux femmes et aux filles.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Les données révélées récemment par le HCP ont dressé un tableau sombre de la situation des femmes marocaines en 2020, qui s’est fortement détériorée en raison des répercussions de l’épidémie de coronavirus, qui a affecté négativement plusieurs secteurs économiques, augmentant ainsi le taux de chômage des femmes. Dans sa note d’information publiée à l’occasion de la journée internationale des femmes de 2021, le HCP a expliqué que les conditions des femmes rurales ont également été affectées par la sécheresse, qui a duré deux saisons consécutives . En comparaison avec la période d’avant confinement, le revenu mensuel moyen des femmes actives occupées a baissé de 42% contre 52% pour les hommes. En 2020, la participation des femmes au marché de travail reste faible avec un taux d’activité de 19,9% contre 70,4% pour les hommes. Le taux d’emploi des femmes est presque le quart de celui des hommes (16,7% contre 62,9%)., selon cette note.

• La faculté de médecine de Laâyoune ouvre ses portes à la prochaine rentrée. La faculté de médecine et de pharmacie de Laâyoune, qui a nécessité un budget de 257 millions de dhs, va ouvrir ses portes « à la prochaine rentrée » universitaire, a annoncé lundi le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi. « Les travaux de ce chantier avancent très bien et nous sommes contents de la mobilisation de tous les acteurs pour l’ouverture de la faculté à partir de la prochaine rentrée », a-t-il déclaré lors d’une visite au chantier de cette faculté.