Ligue des Champions CAF : Bientôt quatre équipes marocaines dans la compétition?

Initialement représenté par deux clubs en Ligue des Champions Africaine, le Maroc pourrait bien bénéficier d’une nouvelle réforme qui lui permettra de voir 4 de ses clubs dans la prestigieuse compétition africaine.

La nomination de Patrice Motsepe à la tête de la Confédération Africaine de Football (CAF), soutenu par la FRMF, pourrait bien bénéficier aux clubs marocains.

Le championnat marocain sera donc l’une des priorités du Sud-africain qui pourrait bien autorisé la participation de quatre d’entre eux en LdC de la CAF, au lieu de 2. Les pays qui complètent le Top 5 africain vont aussi avoir 4 représentants.

Pour son programme en tant que président de la CAF, Motsepe veut améliorer le bon déroulement des compétitions africaine, en augmentant notamment le nombre d’équipes participantes et également augmenter les primes financières. Des décisions qui semblent en accord avec la politique de Gianni Infantino et celle de la FIFA.La candidature de Motsepe a été annoncée pour la première fois, par la SA Football Association (Safa) en novembre.

Le propriétaire des Mamelodi Sundowns et magnat des mines milliardaire et président de Safa, Danny Jordaan, a parcouru le continent en faisant campagne.

Motsepe avait été soutenu par le président de Cosafa Phillip Chiyangwa, le président nigérian de la FA Amaju Pinnick et le propriétaire du TP Mazembe, Moise Katumbi. Il peut également compter sur l’appui de la FIFA qui fait campagne pour son élection, ainsi que celle de la Fédération Royale Marocaine de Football, menée par Fouzi Lekjaa. La FRMF, amie des nations africaines Lorsque la Fédération royale marocaine de football (FRMF) a signé des accords avec les fédérations de football du Burkina Faso, de la Gambie, du Rwanda et du Burundi en 2015, peu auraient deviné que c’était le début d’une ère de diplomatie du football qui entraînera la transformation de le beau jeu sur le continent. Six ans après la signature de ces accords, plus de 40 accords de ce type ont été conclus avec des fédérations à travers le continent, distinguant le Maroc comme un chef de file de la politique étrangère progressiste sur le continent, le positionnant au sommet de l’Afrique. Le Maroc se distingue aussi par la construction d’infrastructures sportives, l’échange de bonnes pratiques, la formation du personnel technique et administratif, l’accueil de stages de formation pour la préparation des sélections nationales, ainsi que l’arbitrage. La FRMF au service du football africain Depuis plusieurs années, la FRMF est également disposée à montrer l’exemple sur le développement réel du football, en renforçant les caisses de plusieurs fédérations avec un soutien matériel, y compris des injections de liquidités en temps opportun. C’est pour cette raison que la Fédération marocaine s’est positionnée comme le cœur du jeu en Afrique, en organisant des camps d’entraînement et des matchs amicaux pour différentes nations. Plusieurs équipes se sont préparées pour le CHAN 2018 au Maroc, tandis que cinq équipes qualifiées pour la CANU20 en Mauritanie se sont préparées au Maroc, dont le Niger, la Gambie, le Burkina Faso et le Cameroun. Le Maroc met également à la disposition des fédérations africaines et de leurs joueurs ses compétences au niveau médical, offrant la possibilité de se faire soigner dans la clinique ultramoderne du complexe de football Mohammed VI. La FRMF soutien également d’autres fédérations africaines à travers le don de matériel sportif, des milliers de ballons ont été envoyés à plus de 20 fédérations.

Les équipes marocaines parmi les plus puissantes de l’Afrique

L’une des plus grandes évolutions de la CAF a sans aucun doute été l’ascension du Maroc au sommet du classement de la ligue ces dernières années. Le Wydad Casablanca a été le club le plus titré, atteignant deux finales de la Ligue des champions avec une victoire en 2017 et une défaite controversée en 2019.

Le Raja Casablanca a conquis la Coupe de la Confédération 2018, tandis que la RS Berkane s’est adjugée la Coupe de la CAF en 2020. Et cette année, pour la première fois de l’histoire, un pays place ses 4 représentants en demi-finale des coupes africaines.

Un autre facteur de succès marocain est l’accent mis sur la progression des clubs dans la Botola, à travers notamment, l’investissement dans la qualité des stades, les installations de formation, un accord de télédiffusion et l’encouragement des clubs à fonctionner comme des entreprises privées sont tous essentiels.

Des formations de qualité

Alors que la FRMF est déterminée à voir le jeu s’améliorer sur le terrain, elle a également reconnu que si le jeu ne peut s’améliorer que s’il est bien organisé et dirigé depuis les salles de conseil.

La FRMF est également active dans la formation des cadres administratifs et techniques. Une délégation de Djibouti, composée de futurs managers de l’académie nationale de football, est venue au Maroc en 2021 pour poursuivre sa formation.

Les immenses projets, stratégies, approches et investissements de la FRMF au niveau continental et international, qui lui permettent de promouvoir l’Afrique et de développer son football qui place l’Afrique dans les priorités de sa diplomatie et de sa politique étrangère .

Les progrès rapides du Maroc dans le football africain et mondial sont certainement uniques à la situation du pays, ce qui peut permettre à 4 d’entre eux de prétendre à une place dans la compétition la plus prestigieuse du pays, la Ligue des Champions CAF.