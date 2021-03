Catalogne: Carles Puigdemont dénonce une « persécution politique »

L’eurodéputé indépendantiste catalan Carles Puigdemont a réagi à sa levée d’immunité décidée par le Parlement européen. Il dit y voir « un cas clair de persécution politique », lors d’une conférence de presse à Bruxelles. Madrid de son côté s’est félicité de cette décision.

L’homme le plus recherché d’Espagne depuis la tentative de sécession de la Catalogne en 2017, a dénoncé la décision de levée d’immunité qui le concerne lui et d’autres haut responsables de la Catalogne, Toni Comin et Clara Ponsati, tous exilés dans des pays européens.

Avec cette levée d’immunité parlementaire européenne, les trois Catalans peuvent à n’importe quel moment être extradés vers l’Espagne où ils seront emprisonnés pour de lourdes charges, notamment pour sédition.

Pour ce faire, il suffit qu’un mandat d’arrêt européen soit lancé et que la justice des pays qui les accueille, à savoir la Belgique et l’Ecosse, accepte de les livrer.

« C’est un jour triste pour le Parlement européen. Nous avons perdu notre immunité mais le Parlement européen a perdu plus que cela et aussi la démocratie européenne », a déclaré Carles Puigdemont, l’ancien président catalan sur qui pèse des accusations de « détournements de fonds publics ».

Selon lui, la solution au conflit de la Catalogne qui réclame son indépendance, ne sera pas trouvé « en nous remettant aux mains de la justice espagnole », qui réclame leur extradition.

Mais pour l’Espagne, la levée de l’immunité des trois eurodéputés anciennement ministres en Catalogne, est une grande victoire diplomatique, puisqu’elle consacre la souveraineté de Madrid sur cette région indépendantiste.

Selon la cheffe de la diplomatie espagnole, Arancha Gonzalez Laya, ce vote du Parlement européen en faveur de la levée de l’immunité de Carles Puigdemont ainsi que de ses ministres signifie que « les problèmes de la Catalogne se résolvent en Espagne, ils ne se résolvent pas en Europe ».

Et d’ajouter que « c’est la ligne qu’a adoptée le gouvernement espagnol, celle de tendre la main aux forces politiques catalanes pour trouver une solution par le dialogue et la négociation ».