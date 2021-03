Égalité des genres dans l’industrie du film : L’UNESCO relance le débat dans la région Maghreb-Machrek

« Doter les filles et les garçons, les femmes et les hommes de connaissances, de valeurs, d’attitudes et des compétences nécessaires pour s’attaquer aux disparités entre les genres, est une condition préalable à la construction d’un avenir durable pour tous ». Tel est le message de l’UNESCO qui place l’égalité des genres comme priorité globale et ce, dans ses différents domaines de compétences.

Ce mardi 9 mars, l’UNESCO a affirmé s’être fortement engagée, depuis de nombreuses années, à travers le secteur Communication et Information, aux côtés des États membres, ainsi que des différentes parties prenantes, notamment la société civile, pour promouvoir une industrie du film et de l’audiovisuel, sensible à l’égalité des genres.

Cet engagement se traduit aujourd’hui par la clôture du projet « Renforcement d’un secteur du film sensible au genre dans la région Maghreb-Machrek » annonce l’UNESCO. Il s’agit d’un projet régional lancé en 2017 en Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc et en Tunisie, visant à réinscrire la question de l’égalité des genres, dans l’industrie du film et de l’audiovisuel dans les priorités nationales et régionales.

Actions mises en œuvre et résultats

Après trois ans de mise en œuvre, l’UNESCO annonce que le projet régional dans la région Maghreb-Machrek, a permis la réalisation de la première étude dans la région présentant le résultat d’un Monitoring de l’égalité des genres dans les films et l’industrie du film d’expression arabe, la création d’un annuaire en ligne des femmes professionnelles du film et une campagne de plaidoyer pour la promotion de l’égalité des genres, le lancement d’un processus de sensibilisation des entités publiques nationales, soutenant le développement du film et les industries créatives sensibles au genre dans la région Maghreb-Machrek, la mise en place de « Sisters In Films » un réseau d’échange d’expertises, de développement personnel, et de solidarité entre professionnelles.

Mais pas que ! Le projet a permis le renforcement des capacités des femmes professionnelles du secteur du film, et des producteurs, le soutien pour les écoles de cinéma et d’audiovisuel et l’organisation de séries de projections de films s’adressant aux jeunes, et aux femmes et enfin le renforcement de la participation des femmes professionnelles du secteur du film dans la région Maghreb-Machrek aux festivals, et du réseautage à l’échelle de la région.

En termes de bénéficiaires, l’UNESCO fait savoir que le projet a consacré une enveloppe budgétaire à hauteur de 760000.00 euros à des organisations de la société civile basées dans la région, qui ont permis de renforcer les capacités de plus de 200 acteurs associatifs en matière de monitoring et de plaidoyer pour l’égalité des genres, et de répertorier plus de 190 femmes professionnelles du cinéma originaires d’Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Libye, Maroc et de Tunisie, dans l’annuaire en ligne Arab Women In Films.

Ainsi, huit réalisatrices ont bénéficié du premier programme d’accompagnement «Sisters In Film » en 2019, et ont lancé le réseau « Rawiyat » tandis que 240 professionnels du cinéma, dont 80 femmes, ont travaillé sur le film d’Anthologie «Chronicles of her» rassemblant 5 courts métrages d’Égypte, Jordanie, Liban, Maroc et Tunisie, sur le thème de l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme dans la région arabe, en bénéficiant d’un renforcement des capacités holistique.

Un module pédagogique sensible au genre a été mis en place, et en cours de validation pour être enseigné en Jordanie et au Maroc précise la même source. Enfin, 7 festivals de cinéma en France, Tunisie, Maroc, Algérie, et en Jordanie ont accueilli le programme «Her Film», ce qui a permis à trente réalisatrices et professionnel/es du cinéma, de diffuser leurs films, de participer aux tables rondes et conférences, et d’échanger avec d’autres professionnels du 7è art.

Ce projet a également permis, en septembre 2019, et en marge de la 13ème édition du Festival International du Film de Femmes de Salé, de lancer l’Appel de Salé, adopté par l’ensemble des institutions et organisations nationales et internationales ayant participé, appelant à l’organisation des « Assises de l’Égalité au sein de l’Industrie Audiovisuelle et du Film dans la région Maghreb-Machrek ». L’Appel de Salé vise également à inscrire l’égalité des genres dans le secteur audiovisuel et du film, dans les priorités nationales et régionales des divers acteurs du secteur ( institutions nationales, professionnel/les, et société civile) a expliqué l’UNESCO.

Initialement prévues en 2020, ces Assises ont dû être reportées souligne l’organisation des Nations nies, compte tenu des restrictions dues à la pandémie de la COVID-19. La bonne nouvelle, c’est que la première édition se tiendra au Maroc en 2021, et « aspire à être un évènement permanent et itinérant, afin d’établir l’état des lieux et formuler des recommandations constructives pour la promotion de l’égalité des genres dans le secteur, au niveau de la région » indique l’UNESCO.

Le projet « Renforcement d’un secteur du film sensible au genre dans la région Maghreb-Machrek » a été cofinancé par l’Union Européenne, avec l’appui de la Suède et du Multi-Donor Programme on Freedom of Expression and Safety of Journalists (MDP), et mis en œuvre en partenariat avec ONU Femmes, Mena Media Monitoring et le Festival International du Film de Femmes de Salé, selon une approche holistique, multisectorielle et régionale qui s’est articulée autour de sept actions menées simultanément par des organisations de la société civile des sept pays cibles du projet.