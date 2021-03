Covid-19: Le Maroc adopte les vaccins russe Spoutnik V et américain Johnson-Johnson

Le Comité National Technique et Scientifique Consultatif de Vaccination a validé l’adoption des vaccins russe Spoutnik V et américain Johnson-Johnson, tous deux unidoses, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus.

Selon Dr Said Afif, président de la Fédération nationale de la santé (FNS), le choix a été porté sur ces deux vaccins en prenant en compte des critères d’autorisation et de conservation.

Les conditions de stockage et de conservation des deux vaccins sont ordinaires et faciles, a-t-il ajouté, relevant toutefois que si le Royaume arrive à entrer en possession de ses commandes précédentes, il ne sera pas obligé d’autoriser de nouveaux vaccins.

Cette décision d' »aller voir ailleurs », a-t-il précisé, s’inscrit dans le cadre des mesures proactives pour assurer le succès de la campagne nationale de vaccination.

A noter que le vaccin russe Spoutnik V, a été adopté dans plus de 25 pays à travers le monde.

A ce propos, l’ambassadeur de la Fédération de Russie à Rabat, Valerian Shuvaev, avait précisé dans une ancienne déclaration à Hespress, que son pays est disposé à fournir le Royaume en vaccins, et que l’affaire est entre les mains des responsables marocains qui sont en train de l’examiner.

Pour rappel, longtemps traité avec méfiance par les pays occidentaux, le vaccin Spoutnik V a été reconnu efficace à 91,6 % par la revue de référence The Lancet, devançant ainsi certains vaccins par sa performance et sa facilité de conservation.

Les experts avaient vanté ses mérites, en ce sens que le Spoutnik V est, comme l’AstraZeneca, le vaccin le plus facile à transporter et à stocker. De simples réfrigérateurs ménagers suffisent à le conserver entre 2 °C et 8 °C, alors que d’autres vaccins nécessitent des stockages à long terme qu’à très basse température.