Le Trésor place 1,25 MMDH d’excédents de trésorerie et émet des BDT à court, moyen et long termes

La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a lancé, lundi, trois opérations de placement des excédents de trésorerie d’un montant total de 1,25 milliard de dirhams (MMDH).

Dans un communiqué, la DTFE précise que le premier placement, avec prise en pension, porte sur un montant de 200 millions de dirhams (MDH) pour une durée de trois jours au taux moyen pondéré de 1,03%.

Le deuxième placement, avec prise en pension également, est souscrit pour 550 MDH sur une journée au taux de 1,04%, ajoute la même source. En blanc, le troisième placement porte sur 500 MDH, une journée et un taux de 1,5%, indique-t-elle encore.

D’autre part, la DTFE a annoncé que le Trésor procède ce mardi à l’émission par adjudication de bons de Trésor (BDT) à court, moyen et long termes.

Il s’agit de bons de maturité de 26 semaines, 52 semaines, 5 ans et 15 ans, précise la DTFE dans un communiqué. Les bons à 52 semaines, 5 ans et 15 ans seront cédés respectivement aux taux de 1,85%, 2,05% et 2,75%, a-t-elle souligné, notant que le règlement des bons souscrits interviendra le 15 mars.