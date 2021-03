Plus de 2 tonnes de chira saisies à Tétouan

Une quantité de 2,286 tonnes de chira a été saisie, lundi soir, par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire.

Lors de cette opération, il a également été procédé à l’interpellation d’un multirécidiviste dans des affaires de drogue et de vol, pour ses liens présumés avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes, fait savoir la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Et de préciser que le mis en cause, âgé de 54 ans, a été interpellé en coordination avec des éléments de la Gendarmerie Royale, dans la zone rurale « Sebt Zinat », au niveau de la route secondaire liant Larache et Tanger, à son arrivée à bord d’un véhicule utilitaire, alors que la fouille du véhicule a permis de saisir 2.286 kg de chira.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle et interpeller tous les complices présumés.