Coronavirus: La Chine crée un passeport vaccinal numérique

La Chine est devenue le premier pays au monde à mettre en place un passeport vaccinal. Le document permettra aux Chinois de le présenter pour voyager avec plus de fluidité, et d’autres pays sont en train de penser à cette solution pour l’après covid-19.

Sous forme numérique, le nouveau passeport de santé chinois pourra également être imprimé pour ceux qui le souhaitent. Les autorités chinoises le présentent comme un certificat de santé pour les voyages internationaux » qui permettra de prouver leur état de santé.

A l’heure où le monde se referme sur lui-même pour éviter les nouveaux cas positifs au coronavirus importés, et au moment où des variants du virus se trouvent être plus contagieux, l’idée d’un passeport vaccinal a déjà germé chez plusieurs pays, notamment les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et dans l’Union européenne.

La Chine qui interdit les déplacements au non-Chinois depuis le 2020 (sauf exceptions) et impose des confinements des plus durs, a réussi à contrôler la propagation du virus. A l’heure actuelle, le pays ne compte que quelques foyers du virus mais le reste du pays est à zéro cas de coronavirus.

Avec ce nouveau passeport vaccinal numérique disponible via une application, les Chinois qui le souhaitent, pourront voyager avec plus de fluidité dans le monde, sous réserve d’accords bilatéraux avec d’autres pays qui auront également instauré le même système.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, cette application qui présente les tests du covid, et le statut vaccinal, permettra de « promouvoir la relance économique mondiale et faciliter le passage des frontières ».