Bourse de Casablanca: Ouverture en hausse

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges mardi en bonne mine, son indice principal, Masi, prenant 0,16% à 11.350,07 points.

Le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, avançait de 0,19% à 925,62 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’adjugeait 0,16% à 9.237,66 points.

S’agissant des indices internationaux, l’indice FTSE CSE Morocco 15 s’affichait à 10.431,79 points (+0,03%) et le FTSE CSE Morocco All-Liquid gagnait 0,20% à 9.718,18 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est élevé à 858,46 points (+0,31%).

Sur le plan des valeurs, Bank of Africa (+2,63%) réalisait la meilleure performance de la matinée. M2M Group et Jet Contractors complétaient le podium avec des hausses respectives de 2,54% et 1,83%.

A l’opposé, Stroc Industrie (-3,99%) était en tête des perdants, suivi de Med Paper (-2%) et SNEP (-1,64%).