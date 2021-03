Mustapha Hadji exprime sa surprise face aux tweets d’Abdeslam Ouaddou

Le soutien porté par Abdeslam Ouaddou, l’ancien international marocain, à Kheïreddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de football, à la course au bureau exécutif de la FIFA a créé une grosse polémique dans le Royaume, alors que ses tweets sur le sujet ont suscité la colère et la surprise d’un grand nombre de Marocains et des fans de sport.

Sur son compte Twitter, Abdeslam Ouaddou a vanté les mérites du président de la FAF, Kheireddine Zetchi pour le poste de membre du conseil de la FIFA, auquel Fouzi Lekjaa s’est également porté candidat.

« Le meilleur candidat pour le poste. Un homme capable de booster le football africain par son intégrité, son honnêteté, son humilité, ses valeurs de travail et surtout la connaissance de l’écosystème du football. Mon soutien indéfectible à

M. Zetchi Président de la FAF », a-t-il écrit sur son compte Twitter, avant de réitérer ses propos, affirmant que ce dernier avait fait « beaucoup de choses pour le football algérien ».

A son tour, Mustapha Hadji, l’ancien international marocain, s’est exprimé sur les tweets malheureux de l’ancien entraîneur du Mouloudia d’Alger. Dans une déclaration à Hespress, le Ballon d’or africain en 1998 a exprimé sa surprise face aux tweets de son ancien coéquipier en sélection. « Je ne comprends pas sincèrement les dernières sorties déAbdesslam Ouaddou sur les réseaux sociaux », explique-t-il avant de vanter les mérites du président de la FRMF : « On doit être vraiment aveugle pour ne pas voir les réalisations et le travail accompli par Fouzi Lekjaa au niveau national et continental ».

L’actuel adjoint de Vahid Halilhodzic en sélection national croit en son président qui brigue également une place au comité exécutif de la FIFA, le 12 mars prochain à Rabat. « Fouzi Lekjaa et au-delà de mon nationalisme et patriotisme, je le vois objectivement et de très loin comme le candidat parfait pour ce poste et qui saurait le mieux préserver les intérêts du football africain dans la plus grande instance du football mondial », fait-il savoir.

L’ancien international marocain a conclu sa déclaration à Hespress en adressant un message à Abdeslam Ouaddou, disant: « Mis à part tout cela, je peux rajouter que quand on porte le maillot de l’Équipe Nationale, ce n’est pas que lors des stages ou compétitions, mais on le porte À VIE !! »

Un certain nombre d’observateurs ont estimé que la sortie de Ouaddou était une sorte de vengeance vis-à-vis de son licenciement du Mouloudia d’Oujda en début de saison après des résultats catastrophiques et un comportement limite à l’encontre de certains employés du MCO. De plus, un certain nombre d’anciens joueurs des Lions de l’Atlas ont condamné les déclarations de Ouaddou, lui demandant de revenir à la raison et de soutenir son pays via la candidature de Fouzi Lekjaa.