La formation du tourisme et de hôtellerie en colère, sit-in de protestation devant la tutelle

Conformément aux recommandations du Comité d’administration émanant de la troisième Conférence nationale, qui s’est tenue au Siège central (21/02/27) le Syndicat national du tourisme de la Confédération démocratique du Travail a tenu en cette journée du 8 mars un sit-in de protestation devant le ministère du Tourisme de l’Artisanat du Transport Aérien, et de l’Economie Sociale tout en tenant compte des normes et exigences sanitaires.

Ce recours revendicatif à l’encontre de Madame Nadia Fettah Alaoui, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat du Transport Aérien, et de l’Economie Sociale intervient pour dénoncer selon Driss El Ghandour, membre du syndicat national du tourisme à la CDT et formateur dans l’Institut spécialisé de technologie appliquée hôtelière et touristique de Marrakech, le harcèlement ou l’acharnement ministériel vis-à-vis des femmes et des hommes travaillant dans les centres et instituts de formation hôtelière et touristique.

En effet ils sont pas moins de 486 d’entre eux enseignants et autres techniciens etc. à être concernés par une mise à disposition ou disponibilité, mutation ou transfert bref, à être priés de rejoindre le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique alors que « they belong to the Ministry of Tourism ».

Sur le plan national ils sont une quinzaine d’établissements de formation professionnelle du tourisme et de l’hôtellerie ainsi que l’ISIT (Institut supérieur international du tourisme de Tanger), qui dépendent du ministère du tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire qui forment des jeunes nationaux et internationaux au niveau qualification, techniciens et techniciens spécialisés.

Mais pour l’heure et « dans un premier temps » nous Driss El Ghandour, « l’objectif général est de privatiser trois instituts celui de Marrakech, de Fès et d’Agadir et de les transformer en instituts privés avec des partenariats étrangers peu clairs, et il est étrange qu’ils aient évacué déjà 150 employés en les transférant vers le secteur de l’éducation. Notez qu’il s’agit d’une exigence sans précédent Cela menace les employés dans leur cheminement de carrière et leur promotion ainsi qu’autres choses, l’échelle 10 au ministère du Tourisme n’étant pas la même au ministère de l’Education ».

Aussi cette catégorie de personnel menacée s’est rassemblée au-devant de son ministère de tutelle pour dire « son ressentiment et son indignation face à l’arbitraire et aux abus administratifs que la tutelle adopte à leur égard. Cette dernière ignore toutes les revendications légitimes et les menace dans leur parcours professionnel, leur stabilité sociale, c’est une humiliation qui ne prend pas en compte les droits du salarié, mais surtout c’est la tutelle qui évite le dialogue ».

Cette manifestation a été également l’occasion pour les femmes du secteur du tourisme affiliées au Syndicat national du Tourisme et à la CDT d’exprimer leur protestation contre la ministre du Tourisme à travers une lettre ouverte où elles dénoncent cette situation voulue par la tutelle et qui les expose ainsi qu’à leurs famille à une précarité d’emploi caractérisée et porte atteinte au bénéfice des droits acquis.

« A en croire El Ghandour, « nous formons chaque année des cadres pour, les banques, les grandes entreprises, la Gendarmerie Royale, la Sûreté Nationale, les Services de Renseignements, les Forces Armées Royales, l’Administration Pénitentiaire. Des émirs des pays du Golfe recrutent nos lauréats qui jouissent d’une excellente réputation un peu partout dans le monde comme au Canada, aux USA ou en Europe. Ils sont embauchés dans la cuisine, la restauration, le service ou encore la gestion et le marketing ». On se demande pourquoi ce gâchis dans ce secteur de la formation qui est dû à une volonté manifeste de le privatiser coûte que coûte au bonheur de concepts de formation à la Vatel ou autres ».

