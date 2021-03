Coronavirus/Etats-Unis : Les personnes vaccinées autorisées à se rassembler sans masques

Aux Etats-Unis, les personnes qui ont été vaccinées contre Covid-19 peuvent désormais se rendre au domicile d’autres personnes vaccinées ou même de personnes non vaccinées à faible risque de maladie grave, selon les nouvelles directives des autorités de santé publique américaines.

Rochelle Walensky, directrice Centre américain de contrôle et de prévention des maladies (CDC), des États-Unis, a expliqué lundi pour la première fois comment la vie peut changer maintenant qu’environ 9% des Américains ont été vaccinés.

Selon les nouvelles directives, les personnes qui ont reçu leur dernière dose de vaccin peuvent après deux semaines rencontrer en toute sécurité d’autres personnes entièrement vaccinées à l’intérieur sans avoir besoin de masques ou de distanciation sociale.

Les recommandations indiquent également que les personnes entièrement vaccinées peuvent faire de même avec les personnes qui n’ont pas été vaccinées, tant que celles qui n’ont pas été vaccinées ne courent pas un risque élevé de maladie grave.

« Nous pensons que ces nouvelles recommandations sont une première étape importante dans nos efforts pour reprendre les activités quotidiennes dans notre communauté« , a déclaré Walensky.

Les recommandations du CDC sont des lignes directrices et n’ont aucun poids juridique. Plusieurs États ont déjà commencé à s’ouvrir plus rapidement que ne le recommandent les autorités sanitaires nationales, notamment le Texas et le Mississippi, qui ont tous deux annoncé la semaine dernière qu’ils lèveraient désormais toutes les restrictions liées aux coronavirus.

Environ 10% de la population américaine a été pleinement vaccinée jusqu’à lundi. Après un démarrage lent, le rythme des vaccinations s’est accélèr », avec plus de 58 millions de personnes aux États-Unis ayant reçu un seul vaccin et près de 31 millions de personnes désormais entièrement vaccinées, soit environ 9% de la population, selon les CDC.

Environ 2,2 millions d’Américains en moyenne se font vacciner quotidiennement. Samedi, 2,9 millions de doses ont été administrées, un record.

Le président américain Joe Biden a promis d’avoir suffisamment de provisions pour chaque adulte qui souhaite se faire vacciner d’ici la fin mai, suscitant l’espoir d’un retour à une vie normale.