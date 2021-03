Rassemblement de l’EN : L’Inter Milan et la Fiorentina ne veulent pas libérer Hakimi et Amrabat

Achraf Hakimi et Sofyan Amrabat s’ajoutent à la longue liste de joueurs marocains et internationaux bloqués par leurs clubs pour rejoindre leurs sélections respectives en marge des qualifications à la Coupe d’Afrique des Nations 2021 et à la Coupe du Monde 2022.

L’Inter Milan et la Fiorentina voudraient qu’Achraf Hakimi et Sofyan Amrabat rejettent leurs appels pour le rassemblement de la sélection marocaine en marge des matchs de qualifications pour la CAN 2021, au milieu des craintes de la propagation du coronavirus.

Les hommes de Halilhodzic se rassembleront à la fin du mois, pour les matchs contre la Mauritanie et le Burundi (5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021).

Plusieurs clubs européens, dont Chelsea, Wolverhampton, Fiorentina et Inter, ne veulent pas que leurs joueurs rejoignent leurs équipes nationales pour la prochaine trêve internationale. Sont donc concernés, Hakim Ziyech, Romain Saiss, Achraf Hakimi et Sofyane Amrabat, considérés comme des joueurs clés dans l’effectif de Vahid Halilhodzic.

Dans ce sens, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) tente tant bien que mal de convaincre les clubs de lâcher leur joueurs.

C’est un véritable casse-tête pour Vahid Halilhodzic qui devra bientôt transmettre sa liste de joueurs convoqués. A l’instar des joueurs cités, plusieurs internationaux sont susceptibles de rater ces rencontres à savoir Noussair Mazraoui, Nassim Boujellab et Yassine Bounou, touchés par des blessures.

Les matchs internationaux de mars suscitent des inquiétudes croissantes parmi les meilleurs clubs européens, et la CONMEBOL a décidé de reporter les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 car plusieurs clubs avaient menacé de retenir les joueurs.