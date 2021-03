La Bourse de Casablanca clôture dans le rouge

La Bourse de Casablanca a terminé lundi en retrait, pâtissant de la mauvaise tenue notamment des secteurs des « Services aux collectivités » et des « Mines ».

Au terme de cette journée, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a abandonné 0,16% à 11.332,02 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a lâché autant à 923,87 points.

Quant au Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, il a perdu 0,17% à 9.222,52 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a abandonné 0,20% à 10.428,21 points et le FTSE Morocco All-Liquid a diminué de 0,18% à 9.699,09 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » s’est établi, quant à lui, à 855,80 points (-0,44%).

Le secteur « Services aux collectivités » a accusé la plus forte baisse de la journée (-2,75%), affaibli par le titre Lydec.

L’indice des « Mines » a reculé, quant à lui, de 1,42%, plombé par le repli de SMI (-3,88%) et Managem (-1,81%). A l’inverse, les secteurs « Sylviculture et Papier », « Electricité » et « Industrie pharmaceutique » ont affiché des hausses respectives de 3,21%, 2,92% et 1,96%.

Le volume global des échanges de titres s’est établi à 34,33 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché central. Par valeur, SMI a drainé 18,89 MDH, Attijariwafa Bank 6,38 MDH et Microdata 2,72 MDH.

La capitalisation boursière s’est chiffrée, quant à elle, à 586,04 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Disway (+3,98% à 522,30 DH), Stroc Industrie (+3,96% à 16,81 DH), Med Paper (+3,21% à 13,52 DH), Taqa Morocco (+2,92% à 947 DH) et Stokvis Nord Afrique (+2,70% à 11,81 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par SMI (-3,88% à 1.981 DH), Delattre Levivier Maroc (-3,17% à 45,50 DH), Lydec (-2,75% à 311,20 DH), Jet Contractors (-2,02% à 218,50 DH) et CDM (-1,96% à 451 DH).