Conseil FIFA : Fouzi Lekjaa face à deux concurrents maghrébins

Alors qu’il a décidé de soutenir Patrice Motsepe pour le poste de président de la CAF, Fouzi Lekjaa veut sa place au sein du conseil de la FIFA et devra faire face à deux requins maghrébins, le président de la Fédération Algérienne de Football, Kheireddine Zetchi et l’ancien de l’Egypte, Abu Rida.

La course au conseil de la FIFA sera rude, avec six représentants du continent aux fauteuils le Conseil de la FIFA pendant les quatre prochaines années.

Désireux de prendre part à cette aventure, Fouzi Lekjaa, Kheireddine Zetchi et Abu Rida se disputeront une place au sein de la prestigieuse instance.

Fort de son expérience et déjà dans le bain de la FIFA, Abu Rida possède un avantage face à ses deux autres concurrents. Abu Rida contraint de démissionner lui et son bureau, immédiatement après la débâcle des Pharaons lors de la CAN 2019 à domicile, fait l’objet tout comme Ahmad Ahmad, le gestionnaire de la CAF, Constant Omari (2er vice-président de la CAF) d’une enquête du Comité d’éthique de la FIFA.

Mais, Fouzi Lekjaa ne dira pas son dernier mot et dispose d’une vision claire et impartiale du football africain, en cohérence avec la stratégie qu’il a mise en œuvre au niveau du football marocain.

Sa candidature a été validée par la FIFA en février dernier, en vue de la prochaine Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF) prévue à Rabat le 12 mars prochain, durant laquelle mes présidents des fédérations africaines éliront leurs futurs représentants au sein du Conseil.

Pour sa part, Zetchi s’est glissé parmi les candidats, après que la Cour internationale d’arbitrage (TAS) ait accepté vendredi l’appel introduit par Zetchi sous la forme relative au rejet de son dossier de candidature à un siège au bureau exécutif de la FIFA, dans l’attente d’une deuxième réunion d’une commission spécialisée.

Il avait d’ailleurs reçu un soutien inattendu celui de l’ex-international marocain et ancien manager du MCO, Abdeslam Ouaddou qui a publiquement vanté ses mérites en s’attirant par la même occasion la colère des internautes.