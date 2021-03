Revue de presse quotidienne de ce mardi 9 mars 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi 9 mars 2021

L’Opinion

• Fnideq/emploi : de la contrebande au recyclage textile. Une entreprise spécialisée dans le recyclage textile à la ville de Fnideq a démarré la production, en employant 200 ouvriers qui s’adonnaient, dans le passé, à la « contrebande vivrière » au point de passage de Bab Sebta. L’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) a supervisé l’opération de signature de contrats de travail à durée indéterminée (CDI) au profit de 200 bénéficiaires, dont 190 femmes, touchés par la pandémie de la Covid-19 et la récession économique dont souffre la région, après la fermeture du passage de Bab Sebta. Cette unité industrielle, qui a effectivement commencé sa production, constitue un exemple concret de la mise en œuvre du programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et de la province de Tétouan.

• Safi : L’offre sanitaire se renforce par la réalisation de deux centres d’hémodialyse. L’offre sanitaire dans la province de Safi sera renforcée par la réalisation de deux centres d’hémodialyse dans les collectivités territoriales de Had Hrara et de Jamaat Shaim, en vue d’élargir les prestations médicales offertes aux habitants et d’éviter aux insuffisants rénaux tout déplacement vers la cité des Océans pour être hospitalisés. Ainsi, le gouverneur de la province, El Houcine Chaynane, a donné, mercredi, dans la commune de Had Hrara, le coup d’envoi des travaux de construction d’un centre d’hémodialyse, dans le but de permettre aux patients souffrant d’insuffisance rénale dans les zones rurales avoisinantes de bénéficier de séances de dialyse.

Le Matin

• Amrani : la question des femmes a toujours été au cœur de l’agenda politique, social et économique du Maroc. Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la question des femmes a toujours été au cœur de l’agenda politique, social et économique d’une Nation marocaine fière de sa composante féminine et fidèle à son identité africaine, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani. «En interne comme à l’international, l’engagement du Royaume a toujours été celui qui promeut le rôle capital des femmes en protégeant leurs droits légitimes et en imbriquant pleinement leur action aux efforts de développement engagés», souligne Amrani dans un communiqué. Il a indiqué que les deux moitiés d’une société ne se soupèsent pas, elles se complètent et le Maroc en a la conviction et son action en témoigne. .

• Dakhla: un colloque met en avant les richesses et le développement au Sahara marocain. Le thème « Le Sahara marocain: Richesses et développement régional » a été au centre d’un colloque organisé, à Dakhla, à l’initiative de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab. L’accent a été mis lors de cette rencontre, initiée en partenariat avec la wilaya de Dakhla Oued Eddahab et les Conseils élus à l’occasion de la journée internationale de la femme, sur les effets positifs du nouveau modèle de développement des provinces du Sud sur la dynamique socio-économique de la région. S’exprimant à cette occasion, Abeddelah Almotaki, membre du Conseil économique social et environnemental (CESE), a mis l’accent sur le nouveau modèle de développement des provinces du sud du Maroc, qui repose principalement sur une approche participative garantissant la participation effective de la population dans les différents projets.

L’Economiste

• Mission exploratoire sur les banques : reprise des réunions au Parlement. Les membres de la Mission parlementaire exploratoire sur les banques et établissements de crédit reprennent leurs réunions. Après une série de rencontres, notamment avec le ministre des Finances, le Wali de BAM, la présidente de l’AMMC, le directeur de l’Office des changes, ces députés ont programmé de nouvelles rencontres aujourd’hui à la Commission des finances à la Chambre des représentants. Au menu, des réunions avec le président de la Fédération des agents et courtiers d’assurances, avec le DG de la Fédération des compagnies d’assurances ainsi qu’avec le président de la Fédération des chambres de commerce et d’industrie.

• L’ONDH se penche sur les discriminations intersectionnelles. L’Observatoire national du développement humain (ONDH) va présenter aujourd’hui les résultats de son étude sur les discriminations intersectionnelles des femmes au Maroc. Cette étude met l’accent sur les inégalités touchant les femmes, au niveau des différents indicateurs des Objectifs de développement durable (ODD). L’approche intersectionnelle a permis, pour la première fois au Maroc, de souligner les disparités entre les différentes catégories de femmes, est-il indiqué.

Libération

• La promotion des droits sociaux et économiques de la femme au cœur des objectifs majeurs de l’INDH. «La promotion des droits sociaux et économiques de la femme se place au cœur des objectifs majeurs de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, comme l’a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, dans son Discours Fondateur de l’INDH, adressé à la Nation le Mercredi 18 Mai 2005″, a indiqué la Coordination Nationale – INDH. La journée internationale des femmes, célébrée chaque année le 8 Mars pour promouvoir la lutte pour les droits des femmes, est l’occasion «de rappeler l’importance d’un engagement constant pour réduire les inégalités dont elles sont victimes, et améliorer la condition de cette catégorie de la population, dans l’objectif de réaliser un développement humain durable et équitable», relève la meme source dans un communiqué rendu public à l’occasion de la journée internationale de la femme

• AWB, meilleure banque d’investissement au Maroc pour 2021. Attijariwafa Bank (AWB) a été élue « Meilleure banque d’investissement au Maroc pour l’année 2021 » par le magazine américain Global Finance. « Dans son classement des meilleures banques d’investissement (Best Investment Banks 2021) à l’échelle mondiale, régionale et locale, le prestigieux magazine américain Global Finance a élu Attijariwafa bank en tant que Meilleure banque d’investissement au Maroc pour l’année 2021 », indique le groupe bancaire dans un communiqué. Les rédacteurs en chef de Global Finance, avec la contribution d’experts du secteur, ont utilisé une série de critères en se basant notamment sur les soumissions reçues, notamment la part de marché, le nombre et la taille des transactions, le service et les conseils, les capacités de structuration, le réseau de distribution, les efforts pour faire face aux conditions du marché, l’innovation, la tarification, le service après-vente ainsi que la réputation du marché, précise la même source.

Al Ahdath Al Maghribiya

• Quelque 74 éco-écoles hisseront le Pavillon vert, alors que 54 autres Éco-Écoles ont reçu un certificat argent pour avoir traité deux thèmes du programme et 182 un certificat bronze pour avoir traité un thème, selon un communiqué de la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement. Quelque 133 Éco-Écoles ont candidaté au label Pavillon vert, décerné par la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement, dans un contexte marqué par les restrictions sanitaires liées à la Covid-19. En ce début d’année 2021, 310 Éco-Écoles ont reçu un des trois niveaux de certification Pavillon vert.

• Tanger: L’Ambassade des USA au Maroc accorde une subvention au profit de jeunes entrepreneurs. L’Ambassade des Etats-Unis au Maroc, par le biais de l’Initiative de partenariat au Moyen-Orient (MEPI), a accordé une subvention de 163.000 USD au Center for Entrepreneurship and Executive Development (CEED Maroc), et ce au profit du projet « CEED Grow » à Tanger. Ce projet offre à 30 PME à Tanger, nouvelles et existantes, des possibilités de formation, de mentorat et de réseautage sur une période de 21 mois, afin de mettre à leur disposition un savoir-faire, à travers une formation pratique de renforcement des capacités, et de leur garantir l’accès aux marchés, grâce à des opportunités de réseautage, ainsi qu’à des ressources financières, à des investisseurs et à des opportunités de financement.

Al Bayane

• Inauguration de la faculté pluridisciplinaire d’Es-Semara. La faculté pluridisciplinaire d’Es-Semara a été inaugurée pour renforcer l’offre de formation dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra. Cette faculté, bâtie sur une superficie de 69.500 m2, offre des formations dans les domaines des sciences de la chariaâ, des langues et de l’informatique. Elle comprend trois amphithéâtres et 10 salles d’une capacité de 60 étudiants, un laboratoire en plus de dépendances administratives pour l’usage du corps enseignant et des cadres pédagogiques. Dans une déclaration à la MAP, le ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur, Driss Ouaouicha, a indiqué que la faculté pluridisciplinaire d’Es-Semara vise à conserver son identité en tant que faculté de la chariâa relevant de l’Université Al Qaraouiyine tout en s’ouvrant sur d’autres spécialités répondant aux besoins du marché et de la région.

• Amélioration de l’activité industrielle en janvier. Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie du mois de janvier indiquent une amélioration, d’un mois à l’autre, de l’activité économique, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Ainsi, la production et les ventes auraient progressé et le taux d’utilisation des capacités (TUC) se serait établi à 72%, fait savoir BAM, notant que les commandes se seraient, en revanche, repliées avec des carnets qui se seraient situés à des niveaux inférieurs à la normale. Par branche d’activité, la production aurait progressé, d’un mois à l’autre, dans la « chimie et parachimie » et dans la « mécanique et métallurgie » et serait restée quasiment stable dans l' »agro-alimentaire », dans le « textile et cuir » et dans l' »électrique et électronique ». S’agissant des ventes, leur hausse reflète celle des expéditions à l’étranger, alors que les ventes sur le marché local ont accusé une baisse.

Al Massae

• Des échantillons de médicaments gratuits provoquent la colère des pharmaciens. Les pharmaciens ont mis en garde contre la relation entre les médecins et les laboratoires de l’industrie pharmaceutique en ce qui concerne les échantillons de médicaments gratuits. Ils ont appelé la Direction des médicaments et de la pharmacie du ministère de la Santé à intervenir pour encadrer cette relation. La Confédération des syndicats des pharmaciens du Maroc a reproché à certains laboratoires et médecins de ne pas respecter les dispositions légales relatives à la livraison d’échantillons de médicaments aux médecins. Dans une correspondance adressée à la Direction du médicament et de la pharmacie et à l’Association marocaine de l’industrie pharmaceutique, la Confédération a accusé les médecins de remettre à leurs clients, en violation flagrante de la loi, des échantillons de médicaments gratuits, composés souvent de plusieurs boîtes d’un seul échantillon, alors que la loi prévoit la remise dans la limite de deux boites par échantillon.

• Rabat : Un officier de police contraint d’utiliser son arme pour interpeller trois multirécidivistes. Un officier de police relevant à la Bridage urbaine de la police judiciaire au district de Sûreté de Takadom-Souissi, à Rabat, a été contraint, dimanche soir, de tirer une balle de sommation pour interpeller trois individus aux antécédents judiciaires, ayant exposé des éléments de police à une agression sérieuse et dangereuse à l’aide d’une arme blanche et à coups de jets de pierres. Les éléments de la police judiciaire étaient intervenus pour interpeller le premier suspect, impliqué dans le trafic de drogue, en possession de 14 grammes de Chira. Deux de ses complices ont opposé une résistance farouche aux policiers à l’aide de l’arme blanche et à coups de jets de pierres, causant la blessure d’un élément de la brigade de police judiciaire, ce qui contraint l’officier de police à tirer une balle de sommation, qui a permis de neutraliser le danger.

Akhbar Al Yaoum

• CPU: Déclaration du CA avant le 1er avril (DGI). Les contribuables personnes physiques, dont les revenus professionnels étaient déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire avant le 1er janvier 2021, date d’entrée en vigueur de la Contribution professionnelle unique (CPU), sont tenus de souscrire une déclaration du chiffre d’affaires (CA), avant le 1er avril prochain, annonce la Direction générale des impôts (DGI). Les contribuables, qui étaient auparavant dispensés du dépôt de la déclaration du revenu global, sont désormais tenus de souscrire une déclaration du CA, indique la DGI dans un communiqué, rappelant que le montant du CA réalisé par paiement mobile au titre des années 2020 à 2024 n’est pas pris en compte pour la détermination de la base imposable de la CPU ni des limites du CA pour l’éligibilité au régime de cette contribution.

• RSE: La CGEM attribue son label à la CAT et le renouvelle à la SAZ et Safran EPM. La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a annoncé, jeudi, l’octroie de son Label Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) à la Compagnie d’assurance transport (CAT) et le renouvellement de ce label à la Société d’aménagement de Zenata (SAZ) et à Safran Electrical & Power Morocco (EPM). Ce label, octroyé suite à la réunion du comité d’attribution du Label RSE tenue mercredi dernier, est décerné après une évaluation des pratiques des entreprises sur les neufs domaines d’actions constituant la charte de responsabilité sociétale du Patronat et ce, en conformité avec les objectifs universels de responsabilité sociétale et de développement durable.

Bayane Al Yaoum

• La réduction des écarts d’activité entre les hommes et les femmes entrainerait un accroissement du PIB (étude). La réduction progressive de l’écart entre l’emploi industriel des femmes par rapport à celui des hommes au Maroc pourrait aboutir à des progressions sensibles du PIB industriel, selon l’étude « Coûts économiques des inégalités de genre dans le marché du travail au Maroc », présentée vendredi lors d’un webinaire. Une réduction complète de l’écart des niveaux d’activité entre les hommes et les femmes, générerait une hausse du PIB par habitant de 39,5% comme effet maximal, relève-t-on des conclusions de cette étude réalisée par la Direction des Études et des Prévisions Financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie et des Finances, en partenariat avec le Centre d’excellence pour la budgétisation sensible au genre (CE-BSG) et ONU Femmes.

• CIH Bank a réalisé un Produit net bancaire consolidé de 2,76 milliards de DH en 2020, en hausse de 10% en glissement annuel. Cette croissance s’explique par la progression de la marge nette d’intérêt (+14,1%) et la contribution de l’activité de marché avec une hausse de 29,7%, souligne la banque. En hausse de 18,6% par rapport à décembre 2019, les encours de crédits consolidés ont atteint 63 milliards de dirhams. Représentant 52% de l’encours des crédits consolidés, les crédits hors immobiliers ont enregistré une hausse de 32,1% par rapport à décembre 2019, et s’établissent à 32,8 milliards de dirhams, contre 24,8 milliards une année auparavant.

Rissalat Al Oumma

• Province de Larache : 49 missions de contrôle de la gestion des carrières de sables en 2020. La Police des carrières et la commission provinciale des carrières de la Province de Larache ont effectué, lors des dernières années, 256 missions de contrôle, dont 49 en 2020, a annoncé le ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau. Le ministère a expliqué dans un communiqué que suite aux informations circulant sur les réseaux sociaux, concernant le pillage de sable marin à dos d’animaux au niveau du littoral de la Province de Larache (Caïdat de Louamera), une commission centrale relevant du ministère de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a effectué, en février 2021, une visite d’inspection sur les lieux et a pris connaissance du mode de déroulement de l’opération de gestion des carrières dans la région.

• Laâyoune : saisie de près de 2 tonnes de chira, une personne interpellée (DGSN). Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune sont parvenus, dimanche soir, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à saisir près de deux tonnes de chira et à arrêter un individu soupçonné de liens avec un réseau criminel actif dans le trafic de drogue et de psychotropes. Le mis en cause a été arrêté dans la ville de Laâyoune, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que les investigations et les enquêtes ont permis de repérer l’emplacement de la cargaison de drogue qui était cachée dans une zone désertique à environ 10 km de la ville de Smara.

Al Alam

• Premier port de la Méditerranée en 2020, Tanger Med poursuit « sa montée en puissance ». Le port de Tanger Med, qui enregistre des résultats positifs une année après l’autre, poursuit « sa montée en puissance » devenant ainsi la première infrastructure portuaire dans la Méditerranée en 2020 en matière de transit de marchandises, souligne, dimanche, le journal espagnol « El Pais ». L’activité conteneur du complexe portuaire Tanger Med a dépassé à fin décembre 2020 la barre des 5,7 millions de conteneurs EVP (Equivalent vingt pieds), loin des 5,4 millions du port de Valence et des 5,1 millions de celui d’Algésiras, relève le quotidien espagnol à grand tirage.

• Le Maroc, premier pays arabe exportateur vers le Mexique en 2020. Le Maroc s’est positionné en 2020 comme le premier pays arabe exportateur vers le Mexique, avec plus de 298 millions de dollars de produits exportés, selon des chiffres du Conseil mexicain du commerce extérieur (COMCO). Le Royaume exporte notamment des phosphates de calcium, des pièces de rechange de véhicules et d’avion ainsi que des produits de la pêche maritime. Les exportations marocaines vers la seconde économie d’Amérique latine enregistrent ainsi une hausse substantielle en dépit des contraintes liées à la pandémie du Covid 19.

Al Ittihad Al Ichtiraki

• Hausse de plus de 17% du parc des abonnés Internet en 2020. Le parc des abonnés Internet (fixe et mobile) s’est accru de plus de 17% à 29,80 millions au terme de l’année 2020, portant ainsi le taux de pénétration à 83%, selon l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). L’Internet mobile a enregistré une hausse de plus de 17%, totalisant plus de 27,74 millions d’abonnés, durant l’année écoulée, alors que le parc Internet mobile 4G s’est accru de plus de 30% (+4,77 millions) pour atteindre près de 20,5 millions, précise l’ANRT dans un communiqué sur la croissance des parcs et de la consommation de la Data.

• Covid-19 : La CNSS annonce des indemnités aux crèches. La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a annoncé, dimanche, la décision de consacrer des indemnités forfaitaires, pour la période allant du 1er septembre 2020 jusqu’au 31 mai 2021, au profit des employés des crèches en situation difficile, à cause de la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19). Les propriétaires de ces établissements peuvent, ainsi, formuler des demandes pour faire bénéficier de cette indemnité leurs salariés et stagiaires en formation-insertion en arrêt provisoire d’activité en raison de la pandémie et déclarés auprès de la CNSS durant le mois de février 2020.

Assahra Al Maghribia

• Alors que le marché mondial du cannabis médical connaît un développement soutenu, sur fond des prévisions de croissance moyenne annuelle de l’ordre de 30% à l’échelle internationale, l’utilisation du cannabis à des fins médicales offre au Maroc des opportunités prometteuses à saisir. Les opportunités de développement du cannabis médical, cosmétique et industriel au Maroc sont réelles et prometteuses, compte tenu des atouts dont dispose le Royaume. Dans ce contexte, le gouvernement a entrepris la première démarche en examinant un projet de loi relatif à l’usage légal du cannabis. Aux vertus thérapeutiques de plus en plus reconnues par les instances scientifiques, le cannabis est particulièrement efficace dans le traitement des maladies neuro-dégénératives comme la sclérose en plaque, Parkinson et Alzheimer, les maladies inflammatoires et auto-immunes, les soins palliatifs pour certains cancers, l’épilepsie et les pathologies du système nerveux.

• Tanger-Tétouan-Al Hoceima: le taux de remplissage de sept barrages atteint 100%. Le taux de remplissage de sept barrages situés dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a atteint 100%, indique lundi la Direction générale de l’Eau, relevant du ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau. Les retenues du barrage Oued El Makhazine (province de Larache), le plus grand barrage de la région, ont atteint 672,9 millions de m3, soit un taux de remplissage de 100%, précise un rapport de la direction.