Tennis: Novak Djokovic continue de dominer le classement ATP

Novak Djokovic continue de dominer le tennis mondial. Le Serbe a en effet conservé sa position de N.1 mondial du tennis en passant sa 311e semaine au sommet du classement ATP, plus que tous les joueurs avant lui.

A 33 ans et avec 12.030 points à son actif, il dépasse ainsi Roger Federer, coincé à 310 semaines à l’approche de ses 40 ans. Le Suisse, qui revient cette semaine à la compétition par la porte du tournoi de Doha après plus d’un an d’absence, pointe à la 6è place (6.630 pts), doublé et désormais par Stefanos Tsitsipas.

Pour sa part, l’Espagnol Rafael Nadal (9.850 pts) est toujours le dauphin de Djokovic, suivi de près par Daniil Medvedev (N.3, 9.735 pts), mathématiquement assuré de lui ravir sa deuxième place la semaine prochaine.

Ci-après le classement ATP au 8 mars:

1. Novak Djokovic (SRB) 12.030 points

2. Rafael Nadal (ESP) 9.850

3. Daniil Medvedev (RUS) 9.735

4. Dominic Thiem (AUT) 9.125

5. Stefanos Tsitsipas (GRE) 6.660 (+1)

6. Roger Federer (SUI) 6.630 (-1)

7. Alexander Zverev (GER) 5.615

8. Andrey Rublev (RUS) 5.019

9. Diego Schwartzman (ARG) 3.640

10. Matteo Berrettini (ITA) 3.480

11. Denis Shapovalov (CAN) 2.910

12. Gaël Monfils (FRA) 2.860

13. Roberto Bautista (ESP) 2.770

14. David Goffin (BEL) 2.760

15. Milos Raonic (CAN) 2.630

16. Pablo Carreño (ESP) 2.585

17. Grigor Dimitrov (BUL) 2.575

18. Fabio Fognini (ITA) 2.535

19. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2.516

20. Stan Wawrinka (SUI) 2.365