Rabat : Un officier de police sort son arme pour appréhender trois multirécidivistes 

Un officier de police de la Bridage urbaine de la police judiciaire relevant du district de Sûreté de Takadom-Souissi, à Rabat, a dû faire usage, dimanche soir, de son arme de service et tirer une balle de sommation pour appréhender trois individus aux antécédents judiciaires, ayant exposé des éléments de police à une agression sérieuse et dangereuse à l’aide d’une arme blanche et à coups de jets de pierres.

Un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que les éléments de la police judicature étaient intervenus pour interpeller le premier suspect, impliqué dans le trafic de drogue, en possession de 14 grammes de Chira, mais deux de ses complices ont opposé une résistance farouche aux policiers à l’aide de l’arme blanche et à coups de jets de pierres, causant la blessure d’un élément de la brigade de police judiciaire, ce qui contraint l’officier de police à tirer une balle de sommation, qui a permis de neutraliser le danger.

Cette intervention a permis d’appréhender le suspect principal qui a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, alors que les recherches se poursuivent pour interpeller ses deux complices afin de les soumettre à l’enquête et ce, pour élucider l’ensemble des tenants et aboutissants ainsi que les ramifications de cette affaire.