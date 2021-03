Coronavirus: Plus de 2.606.789 morts dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2.606.789 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 117.509.784 personnes dans le monde dont 21.878.202 sont considérés comme cas actifs tandis que 93.024.793 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 305.285.044 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 524.979 décès et les pays qui suivent sont le Brésil avec 265.411 morts et 11.019.344 cas, le Mexique avec 190.604 morts (2.128.600 cas), l’Inde avec 157.853 morts (11.229.398 cas), et le Royaume-Uni avec 124.419 morts (4.218.520 cas).

En Angleterre, les écoliers sont retournés pour la première fois depuis le début de l’année à l’école pour des cours dispensés en présentiel. Le pays qui s’est donné le pari de faire avancer rapidement son programme national de vaccination, continue sur sa lancée. Mais le retour sur les bancs de l’école n’a pas concerné tous les élèves pour le moment. Ce sont surtout les écoliers dont les parents exercent des professions essentielles qui peuvent retourner à l’école.

Ce retour à l’école des enfants de 5 à 11 ans, intervient au moment où le nombre d’hospitalisations dans le pays est en baisse prouvant encore une fois les résultats du confinement.

En Israël, les Palestiniens travaillant dans le pays ou dans les colonies en Cisjordanie occupée, ont commencé à être vaccinés par les autorités israéliennes. En février l’Etat hébreu avait annoncé un accord avec l’Autorité palestinienne pour vacciner quelque 100.000 Palestiniens travaillant en territoire israélien.

A ce jour, les Palestiniens n’ont reçu qu’un peu plus de 30.000 doses, dont 2.000 d’Israël au moment où Israël est le pays le plus avancé en termes de campagne de vaccination nationale.

L’Ethiopie de son côté, a reçu 2,2 millions de doses de vaccin contre le coronavirus prévue dans le cadre du mécanisme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour permettre aux pays les plus démunis d’avoir accès à la vaccination.

La Slovaquie, le pays qui affiche le taux de mortalité au Covid le plus élevé au monde ces deux dernières semaines avec 24,09 décès pour 100.000 habitants pour un pays de 5,4 millions d’habitants, a reçu 15.000 doses du vaccin AstraZeneca de la part de la France, a annoncé dimanche le Premier ministre slovaque Igor Matovic.

Ce dernier a évoqué un « grand geste amical » et de « cadeau très utile et sympathique » de la France lors d’une conférence de presse conjointe avec l’ambassadeur de France dans ce pays, Christophe Léonzi, a rapporté l’agence de presse locale TASR.

Alors que l’EMA doit étudier l’autorisation en urgence du vaccin russe Spoutnik V, une responsable au sein de l’Agence européenne des médicaments s’est montrée réticente à une possible autorisation. Selon Christa Wirthumer-Hoche, présidente du conseil de direction, en l’absence de données sur les effets secondaires de ce vaccin qui a prouvé une efficacité de 91% selon la revue médicale The Lancet, son autorisation serait « comparable à la roulette russe ».

« Nous avons besoin de documents que nous pouvons passer en revue. Pour le moment, nous n’avons pas de données sur les effets secondaires concernant les personnes vaccinées », a-t-elle soutenu sur la chaîne de télévision autrichienne ORF.